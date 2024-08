Die Bundesregierung arbeitet nach dem Anschlag von Solingen an einem Maßnahmenpaket. FDP-Chef Lindner hat genaue Vorstellungen, was es enthalten sollte.

red/dpa 28.08.2024 - 18:43 Uhr

FDP-Chef Christian Lindner will das Ausländerrecht so verschärfen, dass Flüchtlinge nach einem Heimaturlaub ihr Aufenthaltsrecht in Deutschland verlieren. „Was ich nicht verstehen kann, ist, dass es in Deutschland Geflüchtete gibt, die hier ein Aufenthaltsrecht erwirken wollen, die aber gleichzeitig Urlaub machen in dem Land, wo sie eigentlich bedroht sind“, sagte er in der ARD-Sendung „Maischberger“, die am Abend ausgestrahlt werden sollte.