 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Baden-Württemberg

  4. Polizei prüft Vorfall mit Hagels Wahlkampfbus

Nach Anzeige wegen Nötigung Polizei prüft Vorfall mit Hagels Wahlkampfbus

Nach Anzeige wegen Nötigung: Polizei prüft Vorfall mit Hagels Wahlkampfbus
1
Viel unterwegs: Hagels Wahlkampfbus Foto: Screenshot Facebook/Manuel Hagel

Dichtes Auffahren und Lichthupe: ein Unternehmer fühlte sich auf der Autobahn vom Fahrzeug des CDU-Vormanns genötigt. Noch weiß die Polizei nicht, wer am Steuer saß.

Titelteam Stuttgarter Zeitung: Andreas Müller (mül)

Ein Vorfall mit dem Wahlkampf-Kleinbus des CDU-Spitzenkandidaten Manuel Hagel auf der Autobahn A 8 beschäftigt die Polizei in Pforzheim. Nach einer online erstatteten Strafanzeige prüft sie den Anfangsverdacht der Nötigung im Straßenverkehr, wie ein Sprecher unserer Zeitung mitteilte. Der Geschädigte gebe an, das fragliche Fahrzeug sei „unter anderem dicht aufgefahren“. Bei den Ermittlungen der für die Autobahn zuständigen Gruppe der Verkehrspolizeidirektion gehe es insbesondere darum, wer das Fahrzeug gelenkt habe. Derzeit lasse sich noch nicht absehen, wann sie abgeschlossen würden und der Vorgang der Staatsanwaltschaft vorgelegt werde.

 

Der Anzeigeerstatter, ein Stuttgarter Unternehmer, war am 4. Februar auf der A 8 bei Pforzheim in Richtung Karlsruhe unterwegs. Im Baustellenbereich sei er mit dem erlaubten Höchsttempo auf der linken Spur gefahren und habe wegen des dichten Verkehrs nicht nach rechts wechseln können. Der mit Hagels Konterfei beklebte Kleinbus des CDU-Spitzenkandidaten – ein Mercedes-Van mit Reutlinger Kennzeichen – sei wiederholt bis auf weniger als ein Meter Abstand aufgefahren und habe ihn per Lichthupe zum Spurwechsel gedrängt. Er habe nicht erkennen können, wer am Steuer saß oder sich sonst noch in dem Fahrzeug befand.

Auf der Fahrt zu närrischer Auszeichnung?

Gegenüber der Polizei äußerte der Mann die Vermutung, dass sich das CDU-Fahrzeug an jenen Nachmittag auf dem Weg zum Europapark Rust befand. Dort erhielt Hagel abends einen Narrenorden, die „Goldene Schelle“. Ein Bekannter von ihm habe zufällig beobachtet, wie der CDU-Vormann etwa 40 Minuten vorher am Landtag in das Fahrzeug eingestiegen sei. Seine Anzeige erfolge nicht aus parteipolitischen Gründen, betonte der Unternehmer.

Unsere Empfehlung für Sie

Wahlkampf und Fasnacht: Narrenschelle für Manuel Hagel – „Da bleibt ein Geschmäckle“

Wahlkampf und Fasnacht Narrenschelle für Manuel Hagel – „Da bleibt ein Geschmäckle“

Mitten im Wahlkampf wollen die Narren den CDU-Spitzenkandidaten mit ihrer höchsten Auszeichnung ehren. Das Timing ist umstritten. Und auf Hagel wartet eine heikle Mission.

Eine Sprecherin der Landes-CDU ließ auf Anfrage offen, ob sich Hagel in dem Fahrzeug befunden habe. In den sozialen Medien verbreitet der Spitzenkandidat ein Kurzvideo, das ihn bei anderer Gelegenheit selbst am Steuer des fraglichen Wagens zeigt. In der Regel dürfte er sich aber fahren lassen und die Zeit etwa zur Vorbereitung auf seine Termine nutzen. Auch die Frage, ob die CDU den Fahrer gegenüber der Polizei benannt hat oder benennen werde, ließ die Parteisprecherin unbeantwortet. „Die zuständigen Behörden gehen jedem Hinweis und jeder Anzeige sorgfältig nach“, erklärte sie nur. „Wir haben volles Vertrauen in die Arbeit der Polizei und unterstützen die üblichen Verfahren.“

Weitere Themen

Rechtsextreme Anschläge gebilligt: Helferin der Terrorzelle „Gruppe S.“ verurteilt

Rechtsextreme Anschläge gebilligt Helferin der Terrorzelle „Gruppe S.“ verurteilt

Mit Anschlägen auf Moscheen wollte eine Terrorgruppe bürgerkriegsähnliche Zustände in Deutschland auslösen. Mehrere Mitglieder sitzen bereits im Gefängnis.
Kommunen in Baden-Württemberg: Bürgermeister warnt: „Wir sind seit letztem Jahr im freien Fall“

Kommunen in Baden-Württemberg Bürgermeister warnt: „Wir sind seit letztem Jahr im freien Fall“

In vielen Gemeinden geht es ans Eingemachte. Bürgermeister wie Matthias Kreuzinger aus Heiningen fürchten, dass der Zusammenhalt leiden könnte. Denn 2026 ist keine Besserung in Sicht.
Von Annika Grah
Tier im Nordschwarzwald: Tierschützer erwarten längere Jagd auf Hornisgrinde-Wolf

Tier im Nordschwarzwald Tierschützer erwarten längere Jagd auf Hornisgrinde-Wolf

Noch suchen die Jäger erfolglos nach dem Hornisgrinde-Wolf. Tierschutzverbände halten eine Verlängerung der Jagd für wahrscheinlich. Entscheiden muss das Umweltministerium.
Sulz am Neckar: Ermittlungen nach Tod einer Siebenjährigen beendet - Unglück

Sulz am Neckar Ermittlungen nach Tod einer Siebenjährigen beendet - Unglück

Das Unglück in einem Narrenverein hat viele Menschen erschüttert. Was die Staatsanwaltschaft Wochen nach dem Tod eines siebenjährigen Mädchens sagt.
Besuch bei Schwester Robertina: Mutter Courage vom Bodensee

Besuch bei Schwester Robertina Mutter Courage vom Bodensee

Essen, Duschen, Reden, Schweigen: Schwester Robertina betreibt am Kloster Hegne eine Stube für Obdachlose und Einsame.
Von Uli Fricker
Vorfall in Lauffen: Frau einen Tag nach Unfall tot aufgefunden – Polizei tappt weiter im Dunkeln

Vorfall in Lauffen Frau einen Tag nach Unfall tot aufgefunden – Polizei tappt weiter im Dunkeln

Nach einem mysteriösen Unfall lehnt eine Frau jede Hilfe ab – am nächsten Tag ist sie tot. Die Polizei sucht weiter dringend Zeugen und Hinweise zu den letzten Stunden der Frau.
Umstrittenes Video mit Manuel Hagel: Grünen-Politikerin: „Beitrag war nicht abgesprochen und kein Wahlkampf-Move“

Umstrittenes Video mit Manuel Hagel Grünen-Politikerin: „Beitrag war nicht abgesprochen und kein Wahlkampf-Move“

Das acht Jahre alte Video mit dem CDU-Spitzenkandidaten schlägt hohe Wellen. Angestoßen hat die Debatte die Grünen-Politikerin Zoe Mayer. Im Gespräch verteidigt sie ihr Vorgehen.
Von Florian Dürr
Wahlprogramme zur Landtagswahl: Was die Parteien für die Kommunen planen

Wahlprogramme zur Landtagswahl Was die Parteien für die Kommunen planen

Mehr Geld allein ist nicht die Lösung, warnen die Kommunen. Die Parteien planen deshalb auch eine Aufgabenkritik. Es wird allerdings nicht sehr konkret.
Von Annika Grah
Neuenbürg bei Pforzheim: Toter in Auto entdeckt – Hinweise auf Fremdverschulden

Neuenbürg bei Pforzheim Toter in Auto entdeckt – Hinweise auf Fremdverschulden

Ein Mann wird tot in einem Auto bei Neuenbürg entdeckt. Die Ermittler prüfen Hinweise auf Fremdverschulden. Was bisher bekannt ist.
Streik am Freitag im ÖPNV – nicht alle Städte in BW betroffen

Streik am Freitag im ÖPNV? Diese Städte sind nicht betroffen

Die rnv GmbH (Mannheim/Heidelberg) und die SWU Verkehr GmbH in Ulm haben Haustarifverträge. Doch in Stuttgart, Karlsruhe, Esslingen und weiteren Städten droht womöglich Streik.
Von Michael U. Maier
Weitere Artikel zu Landtagswahl Wahlkampf Bus Autobahn Exklusiv CDU Nötigung
 
 