Die historische englische Telefonzelle, ein Geschenk an Gerlingen, wurde durch Flammen zerstört. Die Stadt will sie wieder instandsetzen – die CDU setzt auf Überwachung.
13.02.2026 - 11:03 Uhr
Die Stadt Gerlingen hat eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro für Hinweise ausgelobt, die zur Aufklärung des Brandanschlags führen, der Ende Januar auf dem Europaplatz verübt worden war. Bisher unbekannte Täter hatten eine dort stehende englische Telefonzelle angezündet, die als öffentliche Bücherbox diente.