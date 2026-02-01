Sie war eine Ausnahmeerscheinung in der Bundespolitik. Als Ministerin und Bundestagspräsidentin zeigte sie große Unabhängigkeit. Jetzt ist Rita Süssmuth gestorben.
Rita Süssmuth, ehemalige Bundestagspräsidentin und Bundesministerin, ist tot. Sie starb im Alter von 88 Jahren, wie Bundestagspräsidentin Julia Klöckner am Sonntag mitteilte. Im Juni 2024 hatte sie eine Brustkrebserkrankung öffentlich gemacht. Klöckner würdigte sie als "eine der bedeutendsten Politikerinnen der Bundesrepublik".