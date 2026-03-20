Nach der Landtagswahl Hagel: Sondierungen sollen zeitnah starten
Cem Özdemir und Manuel Hagel machen den nächsten Schritt in Richtung Landesregierung. Voraussichtlich kommende Woche wird es ein erstes Sondierungsgespräch zwischen ihnen geben.
Cem Özdemir und Manuel Hagel machen den nächsten Schritt in Richtung Landesregierung. Voraussichtlich kommende Woche wird es ein erstes Sondierungsgespräch zwischen ihnen geben.
Nach der Einladung der Grünen hat die CDU Sondierungsgesprächen zugestimmt. Kommende Woche soll es ein erstes Treffen geben. Das kündigte CDU-Landeschef Manuel Hagel am Freitag nach Sitzungen von Parteivorstand und Fraktion an. „Wir werden zeitnah einen Vorschlag über Ort und Zeit für erste Sondierungsgespräch machen.“ Außerdem steht nun auch fest, wer Manuel Hagel bei den Gesprächen begleiten soll.