Baden-Württembergs CDU-Chef Manuel Hagel blickt zurück auf den Wahlkampf, aber vor allem nach vorn: Was er jetzt von den Grünen erwartet. Und warum es nicht nur um Inhalte geht.
13.03.2026 - 14:02 Uhr
Baden-Württembergs CDU-Chef Manuel Hagel hat Verständnis für die Wut in seiner Partei mit Blick auf die Grünen geäußert. „Die CDU Baden-Württemberg ist die staatstragende Volkspartei für unser Land“, sagte er der „Schwäbischen“. Er betonte aber auch: „Wir lassen eben auch nicht alles mit uns machen. Wir lassen uns nicht herumschubsen, da bitte ich schon um Verständnis.“ Die neuen Methoden im Wahlkampf, die bestimmte Personen ins Land gebracht hätten, hätten in seiner Partei „verständlicherweise für viel Ärger gesorgt“. Das sei nicht der Stil der CDU.