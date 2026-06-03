Gerade kandidierte er noch für den Landtag. Nun will die AfD den Stuttgarter Kreissprecher Andreas Mürter ausschließen. Die Begründung steht noch aus.

In seinem Einsatz für die AfD hat sich Andreas Mürter nie beirren lassen. Seit bald zehn Jahren engagiert sich der 44-jährige Stuttgarter für die Partei – „mit voller Hingabe, mit Herzblut und aus tiefer Überzeugung“. Neben seinem Job als Maschinenbaumeister und Abteilungsleiter bei einem mittelständischen Unternehmen übernahm er 2019 den Kreisvorsitz, in diesem März kandidierte er in der Landeshauptstadt für den Landtag, ohne indes ein Mandat zu ergattern. Stets sei er loyal zur AfD gestanden, bilanzierte er unlängst, nie habe er persönliche Interessen über deren Wohl gestellt.

Entsprechend „fassungslos“ registriert Mürter, wie die Partei nun mit ihm umgeht. Ohne jede Begründung seien ihm mit sofortiger Wirkung die Mitgliedsrechte entzogen worden, informierte er via Telegram. Zudem laufe ein Ausschlussverfahren gegen ihn. „Ich werde ohne Anhörung vorverurteilt“, empört er sich – und kündigt zugleich konsequente Gegenwehr an. Er habe sich nichts vorzuwerfen und lasse sich „den Mund nicht verbieten“.

Kreisverband sieht sich als Opfer

Hintergrund ist die Finanzaffäre bei der Stuttgarter AfD, die bereits zur Absetzung des gesamten Kreisvorstands geführt hatte. In deren Zentrum steht der verstorbene Kreisschatzmeister und Vizechef des Landesfinanzrats, Björn A. Er soll Gelder der Partei und womöglich auch seines Arbeitgebers, der Techniker Krankenkasse (TK), in insgesamt sechsstelliger Höhe veruntreut haben. Niemand hatte einen Verdacht geschöpft, der Finanzexperte galt als hoch angesehen. Erst bei seinem Tod mit nur 46 Jahren stellte sich heraus, dass er statt Kontoauszügen offenbar gefälschte Ausdrucke vorgelegt hatte. „Wir sind Opfer und keine Täter“, schrieb Mürter an die Mitglieder.

Doch der AfD-Landesverband sieht offenbar auch die Rolle des Kreisvorstands kritisch. Die Amtsenthebung begründeten die Vorsitzenden Emil Sänze und Markus Frohnmaier intern mit mangelnder Mitwirkung an der Aufklärung: Abreden seien nur teilweise eingehalten worden, es habe keine „verlässliche Kooperation“ gegeben. Zudem solle der Kreissprecher angewiesen haben, umfangreiche Daten zu löschen – was Mürters Anwältin Martina Böswald scharf zurückweist; der Vorwurf werde inzwischen auch durch eine Auskunft des Datenschutzbeauftragten entkräftet.

„Umfangreiche Hinweise auf Unregelmäßigkeiten“

Vom zuständigen Landesvorsitzenden Sänze gibt es keine näheren Auskünfte zum Vorgehen gegen Mürter. Die Beschlüsse zum Parteiausschluss und zum Entzug der Mitgliedsrechte seien „ordnungsgemäß gefasst“ und dem Parteigericht zur Prüfung vorgelegt worden, teilte er mit. Solange das Verfahren laufe, könne man keine inhaltlichen Details nennen – aus Gründen der Fairness und zum Schutz aller Beteiligten. Falsch sei jedenfalls Mürters Vermutung, er solle von einer Informationsveranstaltung zur Finanzaffäre vorige Woche oder vom AfD-Landesparteitag an diesem Wochenende ferngehalten werden. Man arbeite „intensiv an der Aufklärung der Vorgänge“ und stehe „im engen Austausch mit den zuständigen Stellen“, berichtet Sänze. Inzwischen gebe es „umfangreiche Hinweise auf erhebliche finanzielle Unregelmäßigkeiten“.

Nach den Paragrafen der AfD-Bundessatzung, auf die sich der Landesvorstand stützt, müsste Gravierendes vorgefallen sein. Mit dem Ausschluss wird auf vorsätzliche Verstöße gegen die Grundregeln der Partei reagiert, die der AfD „schweren Schaden“ zufügen. Der Entzug der Mitgliedsrechte erfordert zudem einen „dringenden und schwerwiegenden Fall“. Über die genauen Gründe der Ordnungsmaßnahmen soll Mürter vom Landesschiedsgericht informiert werden – doch darauf wartete er zuletzt noch.

Anwältin vermutet ein „Bauernopfer“

Seine Anwältin Böswald sieht keinen Grund für das scharfe Vorgehen: der Ex-Kreissprecher diene offenbar als „Bauernopfer“ für ein Versagen auch beim Landesverband. Hätte man dort pflichtgemäß auf der Vorlage echter Kontoauszüge bestanden, wären die Praktiken früh aufgeflogen. Aus ihrer Sicht spreche alles „für einen ausgebufften Einzeltäter, der genau wusste, wo er wie vorzugehen hatte“. Andreas Mürter sieht seinen Fall derweil als Warnung für andere Mitglieder. Er hoffe, dass diese „den Ernst der Lage erkennen“, schrieb er mit Blick auf die AfD-Landesspitze. „Was mir heute passiert ist, kann morgen jeden anderen unter dieser Führung treffen.“