Nach Goebbels-Zitat als Klingelton Parteiinternes Ausschlussverfahren gegen AfD-Rätin eingeleitet
Dass eine AfD-Rätin ein Goebbels-Zitat als Klingelton nutzte, hat Konsequenzen. Was die Böblinger AfD-Fraktion dazu sagt.
Dass eine AfD-Rätin ein Goebbels-Zitat als Klingelton nutzte, hat Konsequenzen. Was die Böblinger AfD-Fraktion dazu sagt.
Seit nunmehr rund einem Monat beschäftigt die Böblinger Kommunalpolitik ein Vorfall, der sich in einer Sitzung im Mai zugetragen hat: Als das Handy der AfD-Rätin Angelika Brotschi klingelte, war das Goebbels-Zitat „Wollt ihr den totalen Krieg?“ zu hören – dies bestätigte sie selbst. Nun zieht die AfD-Fraktion Konsequenzen.