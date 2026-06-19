Nach Goebbels-Zitat als Klingelton: Parteiinternes Ausschlussverfahren gegen AfD-Rätin eingeleitet

Seit nunmehr rund einem Monat beschäftigt die Böblinger Kommunalpolitik ein Vorfall, der sich in einer Sitzung im Mai zugetragen hat: Als das Handy der AfD-Rätin Angelika Brotschi klingelte, war das Goebbels-Zitat „Wollt ihr den totalen Krieg?“ zu hören – dies bestätigte sie selbst. Nun zieht die AfD-Fraktion Konsequenzen.

Auf Nachfrage unserer Zeitung gibt der Böblinger AfD-Stadtrat David Alber bekannt, dass gegen Brotschi ein parteiinternes Ausschlussverfahren eingeleitet wurde. „Darüber hinaus wird Frau Brotschi bis auf Weiteres nicht an offiziellen Veranstaltungen und Terminen der Gemeinderatsfraktion teilnehmen“, schreibt Alber. In einer zuvor veröffentlichten Pressemitteilung schrieben die beiden AfD-Räte David Alber und Florian Hofmann: „Nationalsozialismus, Antisemitismus, politischer Extremismus und jede Form menschenverachtender Ideologien lehnen wir entschieden ab.“ Die AfD-Fraktion stehe für die uneingeschränkte Achtung der rechtsstaatlichen und demokratischen Grundordnung einschließlich aller daraus resultierenden Rechte und Pflichten, deklarieren die beiden Stadträte in der Pressemitteilung.

Fraktionsvorsitzender der AfD will sich nicht öffentlich äußern

Gezeichnet ist die Pressemitteilung allerdings lediglich von Alber und Hofmann, die Unterschrift des Böblinger AfD-Fraktionsvorsitzenden Günter von der Heyden fehlt. „Herr von der Heyden war bei den betreffenden Vorgängen nicht persönlich zugegen und wollte sich öffentlich nicht zu Sachverhalten äußern, die er nicht selbst beurteilen kann“, schreibt Alber. Er selbst sowie Florian Hofmann seien jedoch der Auffassung, dass die Angelegenheit für die Fraktion von so großer Bedeutung sei, dass eine öffentliche Stellungnahme erforderlich sei.

Der Staatsschutz prüft derzeit den Verdacht, ob neben dem Goebbels-Zitat, das nicht strafbar ist, außerdem ein verbotenes Lied abgespielt wurde. „Die Fraktion wird die Ergebnisse dieser Prüfungen abwarten und gegebenenfalls weitere Konsequenzen ziehen“, schreibt Alber auf Nachfrage unserer Zeitung in seiner separaten Stellungnahme.

Als Reaktion auf die Ereignisse plant die Stadtverwaltung, dem Böblinger Gemeinderat in der kommenden Gemeinderatssitzung vorzuschlagen, die sogenannte Böblinger Erklärung zu bekräftigen. Diese wurde 2015 im Zuge der Zuwanderung von Flüchtlingen einstimmig beschlossen. Darin hält die Verwaltung fest: „Die Stadt Böblingen verteidigt fundamentale europäische Werte unserer Gesellschaft und verurteilt jede Form von Übergriffen gegenüber Flüchtlingen. Rechtsextremismus und Rassismus haben in Böblingen keinen Platz.“ Ferner spricht die Verwaltung mit der Erklärung ihre Unterstützung für ehrenamtliches Engagement in diesem Bereich aus, fordert allerdings auch eine gerechtere Verteilung der Flüchtlinge in der EU und die Abschiebung von Personen, die sich dort illegal aufhalten.

Würde städtischer Gremien soll gewahrt werden

In der Beschlussvorlage hält die Stadtverwaltung fest, dass der Interkulturelle Beirat – das Gremium, in dem sich der Vorfall ereignet hat – für Respekt, Verständigung, demokratische Kultur und das Zusammenleben in Vielfalt stehe. Ferner fordert die Verwaltung in der Beschlussvorlage, dass der Gemeinderat sich selbst verpflichtet, bei der Entsendung von Mitgliedern in städtische Beiräte die besondere Verantwortung für die Würde, Integrität und demokratische Kultur dieser Gremien zu beachten. Ziel der Vorlage sei es, die Würde städtischer Gremien zu wahren.

Das Böblinger Rathaus hat auf den Vorfall reagiert. Foto: Kreiszeitung Böblinger Bote/Archiv

Die AfD-Fraktion gibt in ihrer Pressemitteilung bekannt, dass sie dieser Erklärung nicht zustimmen werde. Die Ablehnung, schreiben Alber und Hofmann, richte sich ausdrücklich nicht gegen Demokratie, Menschenwürde, Rechtsstaatlichkeit und staatliche Institutionen. Laut den AfD-Mitgliedern gebe es neben vielen positiven Beiträgen von Zugewanderten auch erhebliche Herausforderungen wie innere Sicherheit, die finanzielle Belastung der Kommunen oder der Sozialsysteme. Als AfD fühle sich die Fraktion in der Pflicht, auf Fehlentwicklungen beim Thema Migration hinzuweisen.