Die Stadtverwaltung weiß um die Probleme in den Bürgerservices und plant Verbesserungen. Anstatt das Interview abzubrechen, hätte der OB mit diesem Wissen im SWR-Film zum Ämterchaos punkten können.

Jörg Nauke 04.11.2024 - 12:00 Uhr

Das bisher bundesweit von mehr als 400 000 Zuschauern gesehene – aus dem Ruder gelaufene – Interview von Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) in der SWR-Doku „Amt am Limit – der Staat vor dem Kollaps?“ wirkt weiter nach. Erklärungsversuche des Stadtoberhaupts und der Verwaltung machen nun deutlich, dass es beim Blick auf die Fakten keinen Grund gab, das Gespräch verärgert abzubrechen. Die im Film angesprochenen Probleme in den Bürgerservices sind ebenso offenkundig wie die Bemühungen der Stadt, den behördlichen Schwergang zu mildern. Und nicht jede Kritik von Bürgern ist berechtigt.