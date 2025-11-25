Technische Probleme und unklare Termine: Die Eröffnung des neuen Tiefbahnhofs in Stuttgart lässt weiter auf sich warten. Winfried Kretschmann hat jetzt klare Vorstellungen.
25.11.2025 - 13:01 Uhr
Nach der erneut verschobenen Eröffnung von Stuttgart 21 erhöht der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) den Druck auf die Bahn. Im Anschluss an die Aufsichtsratssitzung der Bahn am 10. Dezember erwarte er konkrete Antworten auf Fragen zum Zeitplan und zu den Ursachen für die Verzögerung auf unbestimmte Zeit, sagte der Regierungschef in Stuttgart.