Nach „Spanner-Skandal“ Aufklärerin an die Uni Freiburg entsandt
Wissenschaftsministerin Olschowski beauftragt eine Ex-CDU-Politikerin mit der Aufarbeitung der Vorgänge um heimliche Videoaufnahmen.
Wissenschaftsministerin Olschowski beauftragt eine Ex-CDU-Politikerin mit der Aufarbeitung der Vorgänge um heimliche Videoaufnahmen.
Wie ist die Universität Freiburg mit dem Fall eines ehemaligen Mitarbeiters umgegangen, der hunderte von Frauen heimlich in intimen Situationen gefilmt hatte? Das lässt das Wissenschaftsministerium von Petra Olschowski (Grüne) jetzt, wie angekündigt, von einer externen Fachfrau untersuchen.