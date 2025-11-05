Nach der von Friedrich Merz angestoßenen Stadtbild-Debatte formulieren drei Oberbürgermeister aus Baden-Württemberg konkrete Vorschläge, mit denen sie „Angsträume“ bekämpfen wollen.
05.11.2025 - 15:57 Uhr
Die emotionale Stadtbild-Debatte ist gerade wieder etwas abgeklungen, da melden sich drei Oberbürgermeister aus Baden-Württemberg mit konkreten Vorschlägen, die Deutschlands Innenstädte nach ihrer Überzeugung wieder attraktiver machen könnten: Boris Palmer (Tübingen, parteilos), Matthias Klopfer (Esslingen, SPD) und Richard Arnold (Schwäbisch Gmünd, CDU) fordern in einem Gastbeitrag der Wochenzeitung „Die Zeit“: „Nach einer aufgeheizten Debatte braucht es nun keine neuen Worte, sondern entschlossenes Handeln.“