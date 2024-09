In Heilbronn fordert die CDU eine Obergrenze für Dönerbuden, Barbershops und Nagelstudios. Ein Gutachten hat jetzt gezeigt, dass dies rechtlich möglich wäre. Kommt eine Döner-Obergrenze auch für andere Städte im Land in Frage?

Annika Mayer 19.09.2024 - 16:42 Uhr

Der Döner ist aus der deutschen Esskultur nicht mehr wegzudenken. In der Heilbronner Innenstadt wird aus Sicht der CDU-Fraktion allerdings zu viel davon verkauft. Im Wahlkampf zur Kommunalwahl hatten die Heilbronner Christdemokraten eine Obergrenze für Dönerbuden, aber auch für Barbershops und Nagelstudios gefordert. Es seien keine anderen Angebote in vergleichbarer Dominanz in der Innenstadt vertreten, sagt Christoph Troßbach, CDU-Stadtrat und Mitglied der Stadtinitiative Heilbronn. 20 Dönerbuden, 18 Barbershops und 16 Nagelstudios gibt es laut der Stadtinitiative auf einer Fläche von einem halben Quadratkilometer. Eine Begrenzung dieser Geschäfte sei nur Mittel zum Zweck. „Und der Zweck ist, dass wir eine vielfältige Innenstadt haben wollen“, so Troßbach. Es gehe nicht darum, eine Kundengruppe aus dem Zentrum zu verdrängen, sondern viele neue anzuziehen.