Wer in Stuttgart und anderswo Häuser abreißt oder umbaut, erzeugt Müll. Damit viele Bauteile im Gebrauch bleiben, belohnt das Land umweltbewusste Bauherren. Wie lauten die Bedingungen?
14.01.2026 - 07:00 Uhr
Wer an Stuttgarter Großbaustellen wie dem Charlottenplatz steht, wo aktuell auf der Seite der Eberhardstraße ein Büro- und Geschäftshaus abgerissen wird, würde es nicht vermuten: in Deutschland werden jährlich immer weniger Gebäude abgerissen. Die Zahl der Abrisse von Wohngebäuden nahm zwischen 2007 und 2021 um 36 Prozent ab. Bei öffentlichen Gebäuden betrug der Rückgang 19 Prozent.