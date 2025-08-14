Nachtragsetat der Stadt genehmigt Aufsicht richtet Sparappell an Stuttgart
Das Regierungspräsidium genehmigt nach mehr als vier Monaten den Nachtragshaushalt. Was verabreicht OB Nopper gegen die Schwindsucht der Finanzen?
Das Regierungspräsidium genehmigt nach mehr als vier Monaten den Nachtragshaushalt. Was verabreicht OB Nopper gegen die Schwindsucht der Finanzen?
Fast fünf Monate nach der Verabschiedung durch den Stuttgarter Gemeinderat hat das Regierungspräsidium Stuttgart (RP) den Nachtragsetat der größten Kommune im Land genehmigt. Dabei spricht die Aufsichtsbehörde gegenüber der Stadt ein paar deutliche Empfehlungen aus.