Nahverkehr in Stuttgart Grüne wollen Seilbahn-Aus in Vaihingen noch verhindern
Während die Verwaltung die Seilbahnpläne in Stuttgart-Vaihingen beerdigen will, kämpfen die Rathaus-Grünen für eine Pause statt einem endgültigen Aus.
Während die Verwaltung die Seilbahnpläne in Stuttgart-Vaihingen beerdigen will, kämpfen die Rathaus-Grünen für eine Pause statt einem endgültigen Aus.
Die Grünen im Stuttgarter Gemeinderat stellen sich in der Seilbahndebatte gegen die Empfehlung der Stadtverwaltung. Während das Rathaus die Untersuchung einer möglichen Seilbahn in Stuttgart-Vaihingen zur Erschließung des sogenannten Eiermann-Campus beim Autobahnkreuz Stuttgart als abgeschlossen und die Idee der weiteren Vertiefung für nicht Wert erachtet, sehen die Rathaus-Grünen die Sache anders.