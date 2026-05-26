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Nahverkehr in Stuttgart Grüne wollen Seilbahn-Aus in Vaihingen noch verhindern

Nahverkehr in Stuttgart: Grüne wollen Seilbahn-Aus in Vaihingen noch verhindern
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Im Großraum Paris ist seit Dezember 2025 eine Seilbahn als Ergänzung des öffentlichen Nahverkehrs im Einsatz. Foto: Julien de Rosa/AFP

Während die Verwaltung die Seilbahnpläne in Stuttgart-Vaihingen beerdigen will, kämpfen die Rathaus-Grünen für eine Pause statt einem endgültigen Aus.

Stadtentwicklung/Infrastruktur : Christian Milankovic (mil)

Die Grünen im Stuttgarter Gemeinderat stellen sich in der Seilbahndebatte gegen die Empfehlung der Stadtverwaltung. Während das Rathaus die Untersuchung einer möglichen Seilbahn in Stuttgart-Vaihingen zur Erschließung des sogenannten Eiermann-Campus beim Autobahnkreuz Stuttgart als abgeschlossen und die Idee der weiteren Vertiefung für nicht Wert erachtet, sehen die Rathaus-Grünen die Sache anders.

 

Nach acht Jahren intensiver Untersuchung der Seilbahnvarianten und einer sich dabei herauskristallisierenden „Pilottrasse“ in Vaihingen hat das Referat von Baubürgermeister Peter Pätzold (Grüne) den Stadträten Anfang Mai seine Erkenntnisse mitgeteilt und dabei auch eine unmissverständliche Empfehlung ausgesprochen: „Die Pilottrasse in Stuttgart-Vaihingen vom Gewerbegebiet Vaihingen/Möhringen beziehungsweise vom Bahnhof Vaihingen zum Eiermann-Areal wird nicht weiterverfolgt“. Eine Entscheidung hat der Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik vertagt, weil zunächst ein Stimmungsbild im beratend tätigen Bezirksbeirat Vaihingen eingeholt werden sollte.

Flankierend dazu sind die Rathaus-Grünen mit einem Antrag vorgeprescht, um das Aus für die Vaihinger Seilbahnpläne, die insbesondere bei Anwohnern einer mögliche Trasse auf erbitterten Widerstand gestoßen sind, noch abzuwenden. Die Grünen fordern, das Vorhaben in Vaihingen „wird pausiert“. Denn die Idee der Seilbahn sei laut dem Antrag „flächenschonend sowie kostengünstiger und schneller realisierbar als eine Stadtbahntrasse“. Auch mit dieser Ansicht stellen sich die Grünen gegen die Verkehrsplaner im Rathaus. Dort war man zur Erkenntnis gelangt, dass „das Ergebnis für die Seilbahn unter der am besten bewerteten Variante im Rahmen des Projekts Stadtbahnverlängerung Vaihingen-West“ liege. Sprich: eine Erweiterung des Stadtbahnnetzes in den Vaihinger Westen kommt auf ein besseres Ergebnis bei der Abwägung von Kosten und Nutzen.

Dem liegen Überlegungen der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) zugrunde, das Stadtbahnnetz im westlichen Filderbereich durch Netzergänzungen neu zu ordnen. Eines der Ziele der Projekte ist auch eine bessere Erschließung von Zielen im Westen von Vaihingen, so etwa der Eiermann-Campus aber auch die Stadtteile Lauchhau und Lauchäcker. Damit konkurrieren die SSB-Pläne, mit deren Umsetzung nicht vor der zweiten Hälfte der 30er-Jahre zu rechnen ist, mit den Seilbahnüberlegungen – und schneiden offenbar besser ab.

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Der Vaihinger Bezirksbeirat hat mittlerweile die Vorlage der Verwaltung mehrheitlich gut geheißen – inklusive des Passus' der die Seilbahnpläne im Stadtbezirk zu den Akten legt. In einem gemeinsamen Statement der Fraktionssprecher heißt es, man begrüße „die realistische Einschätzung, die Pilottrasse nicht weiterzuverfolgen“. Über die Seilbahn könne man nochmals debattieren, „sobald das Eiermann-Areal eine entsprechende Nutzungsdichte erreicht“.

Mit dem Beschluss aus Vaihingen können nun auch die Stadträtinnen und Stadträte des Technikausschusses des Gemeinderats einen Knopf an die Sache machen. Damit könnte die vom Robert-Bosch-Krankenhaus auf dem Burgholzhof vehement geforderte Seilbahnanbindung des Klinikcampus vom Nahverkehrsknoten Pragsattel aus, verstärkt in den Fokus der Überlegungen im Rathaus rücken.

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