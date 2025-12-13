Nahverkehrsvision in der Region Schafft die Magnetbahn im Gäu den Durchbruch?
Seit Jahrzehnten laboriert man in Deutschland an der visionären Magnetbahntechnologie. Nun gibt es für sie in Baden-Württemberg eine Überraschung.
Seit Jahrzehnten laboriert man in Deutschland an der visionären Magnetbahntechnologie. Nun gibt es für sie in Baden-Württemberg eine Überraschung.
Werden Nagold und Herrenberg das neue Shanghai? Zumindest haben die beiden Orte nun eine reelle Chance zu Pionieren bei der Magnetbahn, wie es – weltweit beachtet – die chinesische Metropole seit 2004 schon ist.