Der ansonsten leise Jonathan Tah gibt nun in der DFB-Verteidigung den Ton an und steht gegen die Elfenbeinküste vor einer besonderen Begegnung.
19.06.2026 - 06:00 Uhr
Antonio Rüdiger ist kein Kind von Traurigkeit. Wie er selbst betont. Er kann kräftig austeilen, aber auch einstecken. Körperlich und verbal. Ein Mann-gegen-Mann-Duell stellt daher keinerlei Problem dar für den Abwehrspieler. Andersherum ist es jedoch so, dass viele Angreifer den 33-Jährigen am liebsten weiträumig umlaufen, um nicht mit ihm in Kontakt zu geraten. Denn das kann mit oder ohne Ball wehtun.