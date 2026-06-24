Der 33-Jährige zeigt sich während der WM-Tage entspannt wie selten. Doch ab sofort ist er wieder als Abwehrmonster gefordert – das birgt ein Risiko.
24.06.2026 - 09:05 Uhr
Es ist erst ein paar Tage her, da wurde Antonio Rüdiger gefragt, was er am WM-Quartier der deutschen Nationalmannschaft in den USA am meisten schätze. Das war eine gute Gelegenheit, um über den schönen, sauberen Campus der Wake Forest University zu plaudern, das Wohlfühlambiente des schicken Teamhotels The Graylyn Estate mit seinen Freizeitmöglichkeiten zu loben oder schlicht die gepflegte Trainingsanlage zu erwähnen. Der Abwehrspieler überlegte kurz - und die ehrliche Antwort lautete: „Mein Bett, denn da verbringe ich die meiste Zeit. Ich schlafe sehr gut hier.“