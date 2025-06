Der Bundestrainer plant im Spiel um Platz der Nations League gegen Frankreich einige Umstellungen – aber das ist nicht alles vor der Begegnung in Stuttgart.

Carlos Ubina 08.06.2025 - 08:00 Uhr

Julian Nagelsmann hat eine klare Vorstellung davon, wie das abschließende Spiel in der Nations League angegangen werden. „Es geht in erster Linie nicht um Platz drei oder vier, sondern darum, ein gutes Spiel zu machen und uns für die WM-Qualifikation zu präparieren“, forderte der Bundestrainer eine Leistungssteigerung von der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in der Begegnung mit Frankreich an diesem Sonntag (15 Uhr/RTL) in Stuttgart.