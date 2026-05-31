Nationalmannschaft Das Lachen des Lieblingsschülers
Nadiem Amiri steht für viele überraschend im WM-Kader. Doch der Bundestrainer Julian Nagelsmann kennt den Mainzer schon lange – und schätzt bestimmte Eigenschaften.
Nadiem Amiri steht für viele überraschend im WM-Kader. Doch der Bundestrainer Julian Nagelsmann kennt den Mainzer schon lange – und schätzt bestimmte Eigenschaften.
Es wird ein besonderes Spiel. Klar, denn in Mainz ist Nadiem Amiri alles vertraut. Hier spielt er Bundesliga-Fußball, hier fühlt er sich wohl und nur etwa 80 Kilometer von hier entfernt ist er aufgewachsen. In Ludwigshafen. „Da haben wir auf dem Bolzplatz angefangen zu kicken“, erzählt der 29-Jährige und jetzt erfüllt sich für ihn mit der WM-Teilnahme ein Traum. „Ich habe mir das verdient, ich komme mit Selbstvertrauen und muss mich vor keinem verstecken“, sagt der Mittelfeldspieler vor dem Test-Länderspiel der Nationalmannschaft an diesem Sonntag (20.45 Uhr/ZDF) gegen Finnland.