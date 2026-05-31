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Nationalmannschaft Das Lachen des Lieblingsschülers

Nationalmannschaft: Das Lachen des Lieblingsschülers
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Nadiem Amiri hat allen Grund sich zu freuen. Foto: IMAGO/MIS

Nadiem Amiri steht für viele überraschend im WM-Kader. Doch der Bundestrainer Julian Nagelsmann kennt den Mainzer schon lange – und schätzt bestimmte Eigenschaften.

Sport: Carlos Ubina (cu)

Es wird ein besonderes Spiel. Klar, denn in Mainz ist Nadiem Amiri alles vertraut. Hier spielt er Bundesliga-Fußball, hier fühlt er sich wohl und nur etwa 80 Kilometer von hier entfernt ist er aufgewachsen. In Ludwigshafen. „Da haben wir auf dem Bolzplatz angefangen zu kicken“, erzählt der 29-Jährige und jetzt erfüllt sich für ihn mit der WM-Teilnahme ein Traum. „Ich habe mir das verdient, ich komme mit Selbstvertrauen und muss mich vor keinem verstecken“, sagt der Mittelfeldspieler vor dem Test-Länderspiel der Nationalmannschaft an diesem Sonntag (20.45 Uhr/ZDF) gegen Finnland.

 

Für viele Fachleute und Fans tauchte Nadiem Amiri überraschend im Amerika-Kader von Julian Nagelsmann auf. Auch er selbst war sich lange nicht sicher, und als der Bundestrainer anrief, da telefonierte der Mainzer gerade mit seinem Vereinskollegen Phillip Tietz. Also drückte Amiri auf Halten und nahm das eingehende Gespräch an. Endlich kam die frohe Botschaft – und Tietz erfuhr es zwangsläufig als Erster. Danach informierte der Nationalspieler mit afghanischen Wurzeln seine Familie.

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Doch ein Teil seiner Vertrauten wusste bereits Bescheid, da sie beim Nominierungsvideo des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) mitgewirkt hatten. „Ich habe jeden Tag gehofft, dass der Anruf kommt, Mittwochabend habe ich schon ein mulmiges Gefühl bekommen“, sagt Amiri. Am Donnerstagmorgen erreichte ihn schließlich Nagelsmann Nachricht – kurz vor der offiziellen Bekanntgabe.

Seither verschwindet das Lächeln einfach nicht mehr aus Amiris Gesicht. Er strahlt totale Vorfreude auf das XXL-Turnier in den USA, Kanada und Mexiko aus. Genau das, was der Bundestrainer an dem Mittelfeldspieler neben seinen fußballerischen Fähigkeiten schätzt. Energie und Eigenantrieb kennzeichne ihn – Elemente, die er mit seinen starken Standards in die DFB-Auswahl einbringen soll. Zunächst als Herausforderer. „Dass ich nicht jedes Spiel 90 Minuten spiele, ist klar, aber die Zeit, die ich bekomme, will ich maximal nutzen. Das ist eine Charaktereigenschaft, die ich schon früher hatte“, sagt der neun-fache Nationalspieler (ein Tor).

Mehr Einsätze im Trikot mit dem Bundesadler haben wohl eine Reihe von Verletzungen verhindert. Wie zuletzt im vergangenen März, als Fersenprobleme Amiri stoppten. „Er kann sich auch bei seinem Vereinstrainer Urs Fischer bedanken, dass er es noch geschafft hat“, sagt Nagelsmann. Der Schweizer stabilisierte das 05er-Team und brachte seinen Regisseur zur Schlussphase der Clubsaison wieder in Hochform. Insgesamt zwölf Liga-Tore belegen die gute Gesamtleistung – wobei acht Elfmeter dabei waren.

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Dennoch weiß gerade der Bundestrainer, was er an dem Spieler hat, da sich Nagelsmann und Amiri seit Jahren kennen. „An das Spiel mit der Jugend von Waldhof Mannheim gegen die TSG Hoffenheim, als Julian dort Jugendtrainer war, kann ich mich noch genau erinnern. Das war immer ein bisschen Derby. Wir haben 3:0 gewonnen und danach wurde es richtig laut in der gegnerischen Kabine“, lacht Amiri. Von einem Kumpel, der für den Kraichgauer Nachwuchs spielte, erfuhr er zudem, dass die TSG-Spieler anschließend noch Läufe absolvieren mussten. Der ersten Begegnung mit Nagelsmann folgte kurz darauf ein Gespräch mit dem damaligen TSG-Sportchef Alexander Rosen – und der 15-Jährige wechselte mit Ambitionen in die Hoffenheimer Jugendakademie.

Die Hoffnungen erfüllten sich, auch dank Nagelsmann. „Er ist ein Trainer, der uns Spieler in der Birne fordert. Er kann uns packen. Für so einen Trainer gehst du durchs Feuer“, sagt Amiri, der früher wohl eine Art Lieblingsschüler des Trainertalents war. Mit Nagelsmann als Coach wurde er 2014 deutscher A-Jugendmeister. Danach spielte er ihm bei den TSG-Profis, ehe er zu Bayer Leverkusen ging. Dort fühlte sich Amiri am Ende ungerecht behandelt. Über Genua kam er nach Mainz. Zunächst auf Leihbasis. Jetzt ist er eine Stütze im FSV-Konstrukt .

Besondere Begegnung

„Hier habe ich noch mehr gelernt, Verantwortung zu übernehmen und voranzugehen. Für mich war es eine gute Erfahrung, auch mal unten mitzuspielen, nicht immer nur oben“, sagt Amiri, der schon jetzt auf das Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste am 20. Juni schaut. Nicht wegen des Gegners, sondern wegen des Spielorts Toronto. In der kanadischen Metropole lebt ein Teil seiner Familie mütterlicherseits. „Sie werden alle da sein“, lacht Amiri – und weiß um die Besonderheit auch dieser Begegnung.

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