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  6. Leweling über neue Ziele: „Ich habe alles, was ich möchte“

Nationalmannschaft Leweling über neue Ziele: „Ich habe alles, was ich möchte“

Nationalmannschaft: Leweling über neue Ziele: „Ich habe alles, was ich möchte“
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Den Ball im Blick: der Nationalspieler Jamie Leweling vom VfB Stuttgart Foto: IMAGO/Eibner-Pressefoto/Scott Coleman

Der VfB-Stürmer Jamie Leweling spricht im Interview über die größte Bühne der Welt, seine persönlichen WM-Ambitionen und das Interesse anderer Vereine.

Sport: Carlos Ubina (cu)

 Jamie Leweling ist erstmals bei einer Fußball-Weltmeisterschaft dabei. Kurz vor dem Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Curaçao an diesem Sonntag (19 Uhr/ARD) hat sich der 25-Jährige Zeit genommen, um über seine Rolle bei Bundestrainer Julian Nagelsmann zu reden – aber der Profi des VfB Stuttgart äußert sich auch zu seiner Zukunft.

 

Herr Leweling, der Bundestrainer Julian Nagelsmann hat Sie zuletzt als einen Kandidaten für den rechten Verteidigerposten genannt – falls Joshua Kimmich mal ausfallen oder eine Pause benötigen sollte. Haben Sie das schon mal gespielt?

Nein, tatsächlich noch nicht. Ich habe lediglich beim VfB Stuttgart in der Fünferkette häufig auf der rechten Außenbahn gespielt. Das ist vergleichbar, weil ich in dieser Rolle viel verteidigen muss – und wenn Julian Nagelsmann überzeugt ist, dass ich diese Position ausfüllen kann, dann werde ich diese Herausforderung natürlich annehmen.

Ihre Vielseitigkeit wird immer wieder betont. Empfinden Sie es überhaupt als Vorteil, auf unterschiedlichen Positionen eingesetzt zu werden – oder wären Sie gerne einfach nur Stürmer?

In der Nationalmannschaft ist meine Flexibilität auf jeden Fall ein Vorteil. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit auf Spielzeit – gerade bei einer WM. Ohnehin kann ich nur betonen: Wenn die Mannschaft und der Bundestrainer mich brauchen, werde ich da sein. Zu hundert Prozent. Ich traue mir auch die Rolle des Rechtsverteidigers zu.

Dennoch: im Herzen sind Sie doch ein Stürmer?

Ja, klar. Ich bin ein Flügelstürmer. Bei der SpVgg Greuther Fürth habe ich diese Position eingenommen, anschließend bei Union Berlin und natürlich beim VfB. Am liebsten ist es mir, wenn ich auf der linken Seite auflaufen kann, um nach innen zu ziehen und mit dem rechten Fuß abschließen zu können.

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Andersherum funktioniert es aber auch.

Stimmt, und im Grunde ist es für mich auch nicht so wichtig.

Wie schätzen Sie ihre Einsatzchancen bei der WM ein?

Ganz gut. Ich befinde mich in der Rolle des Herausforderers. Das hat der Bundestrainer klar mit mir besprochen und ich bin glücklich mit der Situation. Wie zuletzt im Testspiel gegen die USA zu sehen war. Da bin ich beim 2:1-Sieg eingewechselt worden und habe meine Sache offenbar ganz gut gemacht.

Und jetzt geht es auf den WM-Auftakt am Sonntag gegen Curaçao zu.

Das ist in der Mannschaft zu spüren. Wir trainieren sehr intensiv und jeder gibt noch einmal mehr Gas als zuvor. Das ist auch nötig, da uns die kommenden Gegner sicher nerven und mit Härte begegnen werden. Darauf müssen wir eingestellt sein.

Was bedeutet es Ihnen, für die Weltmeisterschaft nominiert worden zu sein?

Ehrlich gesagt, ist es das Größte als Fußballer. Ich habe das Gefühl, die ganze Welt schaut zu. Selbst wenn es Menschen sind, die ansonsten mit dem Fußball nicht so viel zu tun haben. Und aus sportlicher Sicht ist es ebenfalls außergewöhnlich. Vor allem wenn ich bedenke, wo ich in meiner Karriere bei der Weltmeisterschaft vor vier Jahren in Katar stand. Da war ich bei Union unter Vertrag, habe nicht regelmäßig gespielt und an die Nationalmannschaft war nicht zu denken.

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Sicher hat der VfB-Trainer Sebastian Hoeneß an dieser starken Entwicklung seinen Anteil, aber haben Sie zudem persönlich im Training etwas anders gemacht als vorher?

Ja, obwohl ich ein Typ bin, der schon immer viel trainiert hat. Im vergangenen Winter sowie im Sommer davor habe ich mit einem Personal Coach an fußballspezifischen Dingen intensiv gearbeitet. Jeweils eine Woche lang vor der Vorbereitungszeit, zuletzt in Marokko, davor auf Mallorca. Das werde ich beibehalten, da sich Feinheiten in meinem Spiel verbessert haben.

Sie sind torgefährlicher geworden, in 50 Pflichteinsätzen für den VfB haben Sie elf Tore erzielt und zwölf Treffer vorbereitet.

Genau, von den Scorerpunkten her war es meine beste Saison. Weil ich gelernt habe, mein Glück zu erzwingen. Wenn man viel arbeitet, dann fällt einem der Ball auch mal vor die Füße – und mit einem Treffer läuft es plötzlich.

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Klingt einfach.

Ist aber schwierig umzusetzen. Aber wer weiß, vielleicht erziele ich in der nächsten Saison ja noch mehr Scorerpunkte.

Was Sie noch interessanter für andere Clubs machen würde. Spielen Sie hier beim Turnier in Nordamerika für die Premier League in England vor?

Nein, auf keinen Fall.

Obwohl Sie bereits vor Monaten das Interesse anderer Vereine, unter anderem aus der Premier League in England, geweckt haben.

Damals wie heute ist mein Verein der VfB. Ich fühle mich in Stuttgart sehr wohl und habe aus sportlicher Sicht aktuell alles, was ich haben möchte. Ich gehöre zur Stammelf, verstehe mich mit Sebastian Hoeneß sehr gut und wir spielen wieder in der Champions League. Zudem macht es in der Mannschaft unheimlich viel Spaß. Daran hat sich nichts verändert.

Könnte das berühmte unmoralisch hohe Angebot die Situation verändern?

Wir wollen Weltmeister werden. Dafür sind wir mit der Nationalmannschaft hier. Mein momentaner Fokus liegt nur auf der Weltmeisterschaft und ich beschäftige mich nicht mit Eventualitäten. Ich habe einen langfristigen Vertrag beim VfB.

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