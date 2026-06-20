Der Bundestrainer zeigt sich auf der Pressekonferenz kurz irritiert, als es um Tiere statt Fußball geht. Doch sein Konter auf die Frage einer Reporterin ist stark.

Zhenni Yu ist schon vor der Pressekonferenz aufgeregt gewesen. Alarmiert, muss man treffender sagen. Sie habe davon gehört, dass es im deutschen Mannschaftsquartier Schlangen gäbe. Ob das wahr sei, fragte die chinesische Journalisten mit vor Schreck geweiteten Augen in Toronto einige Kollegen. Ja, der Kapitän Joshua Kimmich habe launig darüber erzählt. Er und andere Spieler seien auf dem Gelände des Graylyn State Hotels einem giftigen Exemplar begegnet.

Ein Augenzeuge war allerdings nicht auszumachen, so dass die Reporterin tiefer in die Recherche eintauchte. Während der Fragerunden an den Bundestrainer Julian Nagelsmann und den Abwehrchef Jonathan Tah zum Spiel gegen die Elfenbeinküste erhielt Zhenni Yu nach langem Melden das Mikrofon - und vergewisserte sich. „Es soll bei Ihnen Schlangen geben. Stimmt das und ist die Sicherheit der Spieler gewährleistet?“, wollte sie auf Englisch wissen.

Unsere Empfehlung für Sie Nationalmannschaft Wo das deutsche Spiel anfällig ist Die deutschen Außenverteidiger bekommen es gegen die Elfenbeinküste mit gleich zwei Flügelflitzern zu tun – und es könnte sich die Kimmich-Lücke auftun.

„Wahnsinn“, entfuhr es Nagelsmann in Richtung von Tah kurz. So eine Frage vor einer wichtigen WM-Partie. Da sollte es doch um Fußball gehen und nicht um die fabelhafte amerikanische Tierwelt. Offenbar verfügt aber nicht nur die Nationalelf über ein gutes Umschaltspiel, sondern ebenso der Bundestrainer. Nagelsmanns scherzhafter Konter: „Ja, es war eine große Anakonda.“ Lachen im Bauch des Stadions von Toronto. Abgesichert wurde die Reaktion des Bundestrainers deshalb von der Pressesprecherin Franziska Wülle, um Missverständnissen vorzubeugen: „Das war ein Witz.“

Man muss ja stets aufpassen, was man auf der Weltbühne sagt. Ironie versteht kaum jemand. Weshalb Nagelsmann hinzufügte: „Sie war klein. Wir lieben alle Tiere auf diesem Planeten und freuen uns über alle Tiere auf unserem Gelände.“ Beruhigend zu wissen nach dem kurzfristigen Schlangenalarm. Auch Zhenni Yu war mit ihrer journalistischen Ausbeute zufrieden. Zudem hatte sie ihre 15 Sekunden Ruhm und für Nationalspieler geht es wieder auf Torejagd.