Das Testspiel gegen Finnland steht an diesem Sonntag an – und der Bundestrainer macht sich viele Gedanken über die Aufstellung. In der Spitze hat er sich entschieden.

Sport: Carlos Ubina (cu)

Die Fußball-WM rückt näher und an diesem Sonntag (20.45 Uhr/ZDF) bestreitet die deutsche Nationalmannschaft gegen Finnland ihr letztes Testspiel in der Heimat, ehe es Anfang nächster Woche zur weiteren Vorbereitung nach Amerika geht. Und wie der Bundestrainer Julian Nagelsmann bereits am Samstag in Herzogenaurach verriet, wird Deniz Undav in Mainz zur Startformation gehören. Der Stürmer des VfB Stuttgart ersetzt Kai Havertz, der mit dem FC Arsenal noch im Champions-League-Finale gegen Paris Saint-Germain gefordert ist.

 

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Im WM-Kader gibt es keinen Rechtsverteidiger. Und klar, der Kapitän füllt die Position bestens aus. Doch wer spielt, wenn der Musterprofi aus München ausfällt?

„Stand jetzt, wird Deniz beginnen“, sagte Nagelsmann auf der Pressekonferenz vor der Begegnung mit den Finnen. Auch Aleksandar Pavlovic (FC Bayern München) und Felix Nmecha (Borussia Dortmund) gehören als Doppelsechs im Mittelfeld zur Anfangsformation, ebenso wie der Bayern-Jungstar Lennart Karl. „Lenny hat es im Training sehr gut gemacht und bekommt deshalb von Beginn an die Chance zu zeigen, was er kann“, erklärte Nagelsmann. Da nur noch wenig Zeit zum Einspielen bleibt, will der 38-Jährige gegen Finnland bei der Personalauswahl eine gute Mischung finden zwischen „gesundem Konkurrenzkampf auf den Positionen und schnell in den Rhythmus finden“.