Nationalmannschaft Nick Woltemade – plötzlich nur noch Mittelstürmer Nummer drei
Einen Sommer lang ist fast nur über den langen Angreifer geredet worden. Jetzt läuft der 24-Jährige Gefahr, bei der WM völlig in den Hintergrund zu geraten.
Einen Sommer lang ist fast nur über den langen Angreifer geredet worden. Jetzt läuft der 24-Jährige Gefahr, bei der WM völlig in den Hintergrund zu geraten.
Nur zur Erinnerung: es ist erst ein Jahr her, da erlebte Nick Woltemade den Sommer seines Lebens. Als Senkrechtstarter hatte er zuvor beim VfB Stuttgart zum Höhenflug angesetzt. Mit seinen schicken Toren und unverhofften Dribblings begeisterte er Fans und Fachleute. Als gefeierter Pokalheld geriet der 1,98 Meter große Stürmer in noch höhere Sphären und führte die U-21-Auswahl bis in das Finale der Europameisterschaft. Als Torschützenkönig durfte er anschließend zum A-Team des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), um bei der Nations League vorzuspielen.