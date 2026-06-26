Ist der entscheidende Treffer gegen Ecuador ein Torwartfehler gewesen? Den 40-Jährigen erfasst eine komplizierte Debatte, die nicht nur eine Sachebene hat.
Letztlich ist es eine Frage der Reaktionszeit gewesen – und da war Gonzalo Plata schlichtweg schneller. Mit der Fußspitze kam der Ecuadorianer an den Ball, ehe Manuel Neuer zugreifen konnte. Eine unglückliche Szene für den deutschen Nationaltorhüter, zweifellos. Da es ein verlängerter Eckball war, viel Betrieb vor ihm im Strafraum herrschte und auch Jonathan Tah nicht da stand, wo der Innenverteidiger noch hätte etwas ausrichten können. Dennoch verbindet sich mit dem Gegentor aus der 77. Minute zum 1:2-Endstand nun bei der Fußball-WM eine Diskussion, die vor allem Neuer erfasst. Der 40-Jährige musste sich nach der ernüchternden Niederlage in East Rutherford der Kritik stellen, ob es sich um einen Torwartfehler gehandelt habe.