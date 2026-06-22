Der Bundestrainer Julian Nagelsmann sieht in Leroy Sané einen Spieler, den die Fans schon lange nicht mehr in dem 30-Jährigen erkennen und verteidigt den Flügelspieler permanent.
22.06.2026 - 10:00 Uhr
Der Bundestrainer bedient sich im Fall Leroy Sané der Psychologie. Da gäbe es ein „Phänomen“, so Julian Nagelsmann, dass die Dauerkritik an dem Nationalspieler zumindest ein Stück weit erklärt. Die These besagt in Kürze: Steckt jemand erst einmal in einer Schublade, dann werden vor allem Aktionen und Verhaltensweisen wahrgenommen, welche die eigenen Einschätzungen bestätigen.