Der Stuttgarter Trainer gibt zu, „eine VfB-Brille“ aufzuhaben. Dennoch nennt er gute Gründe, um seine Schlüsselspieler zur Weltmeisterschaft mitzunehmen.
18.05.2026 - 13:43 Uhr
Julian Nagelsmann hat sich viel vorgenommen für die nächsten Tage. „62 Telefonate“ will der Bundestrainer nach eigenen Angaben führen. Nun weiß man, dass der 38-Jährige in seinen Ausführungen gerne übertreibt, aber die Botschaft ist klar: Vor der Kadernominierung für die anstehende Fußball-Weltmeisterschaft im Sommer muss Nagelsmann noch einige Gespräche führen. Vor allem mit den Kandidaten, die er nicht für das Turnier in Nordamerika berufen wird.