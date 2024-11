Der Stuttgarter Sportvorstand Fabian Wohlgemuth freut sich über die vielen Nominierungen für den DFB-Kader. Bislang gehört auch noch der verletzte Deniz Undav zum Aufgebot des Bundestrainers.

Carlos Ubina 07.11.2024 - 15:26 Uhr

Der VfB Stuttgart bleibt der stärkste Block in der Nationalmannschaft. Denn der Bundestrainer Julian Nagelsmann hat erneut fünf Spieler für die anstehenden Begegnungen in der Nations League nominiert: Alexander Nübel, Maximilian Mittelstädt, Chris Führich, Angelo Stiller und Deniz Undav. Jamie Leweling, der zuletzt dabei war, fehlt diesmal verletzt. Eine Fragezeichen steht allerdings hinter Undav. Der Angreifer hat sich gegen Atalanta Bergamo (0:2) eine Oberschenkelzerrung zugezogen. Laut VfB besteht jedoch die Möglichkeit, dass er am Sonntag (17.30 Uhr) im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt einsatzfähig ist.