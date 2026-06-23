Nationalspieler des VfB Stuttgart Risiko Rotation – aber erhalten Jamie Leweling und Angelo Stiller eine Chance?
23.06.2026 - 09:55 Uhr
In der Stunde des Gruppensieges fällt vieles leichter. Jamie Leweling bekommt das Strahlen in den Tagen von Winston-Salem kaum noch aus dem Gesicht. Es läuft ja für ihn. Besser als gedacht sogar, obwohl der Flügelstürmer des VfB Stuttgart eine Reservistenrolle bei der deutschen Nationalmannschaft einnimmt. Doch der 25-Jährige hat seine WM-Premiere bereits gefeiert. Das macht locker. Und beim 2:1 gegen die Elfenbeinküste hat Leweling nach seiner Einwechslung in einer Weise gespielt, die ihm eine neue Chance vor Augen führt. Vielleicht schon gegen Ecuador an diesem Donnerstag (22 Uhr/ARD) in New York – und vielleicht von Anfang an.