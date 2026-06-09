Aus S 21 wird S 31. Die Bahn muss die Inbetriebnahme des Stuttgarter Tiefbahnhofs erneut verschieben. Da ist auch das Netz langsam ratlos.
09.06.2026 - 09:04 Uhr
Jetzt soll der neue Stuttgarter Tiefbahnhof also 2031 in Betrieb gehen. So ist es jetzt durchgesickert. Der neue Termin steht natürlich bombenfest. Fällt dem Netz dazu eigentlich noch etwas Neues ein? Natürlich. Die Bahn ist schließlich auch kreativ mit den Ausreden für denn neuerlichen Vollzug. Diesmal sollen es unter anderem falsch verlegte Kabel sein.