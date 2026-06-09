Aus S 21 wird S 31. Die Bahn muss die Inbetriebnahme des Stuttgarter Tiefbahnhofs erneut verschieben. Da ist auch das Netz langsam ratlos.

Baden-Württemberg: Eberhard Wein (kew)

Jetzt soll der neue Stuttgarter Tiefbahnhof also 2031 in Betrieb gehen. So ist es jetzt durchgesickert. Der neue Termin steht natürlich bombenfest. Fällt dem Netz dazu eigentlich noch etwas Neues ein? Natürlich. Die Bahn ist schließlich auch kreativ mit den Ausreden für denn neuerlichen Vollzug. Diesmal sollen es unter anderem falsch verlegte Kabel sein.

 

Im Netz gibt es dagegen einfachere Erklärungen. Die einen meinen, die Zahl 21 bezog sich nie auf das Jahr der Inbetriebnahme, sondern auf die Bauzeit von 21 Jahren. So gesehen käme es ja hin. Andere glauben, es habe sich von Anfang an schlicht um einen Tippfehler gehandelt: S 21 statt S 31.

Wie dem auch sei. Jedenfalls ist es Zeit, das Projekt umzutaufen. Wobei ja auch die neue Inbetriebnahme in fünf Jahren noch keinesweg sicher ist, wie viele warnen. Eher werde die Kernfusion serienreif, spotten manche. Die Pyramiden von Gizeh seien ja schneller fertig gewesen, findet dieser User.

…10 Jahre Verspätung!!! …in der Zeit haben die alten Ägypter 3 Pyramiden hochgezogen!! ;-) :D #Stuttgart21 #Stuttgart #DeutscheBahn #Bahnhof #S21 www.swr.de/swraktuell/b...

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— JAG ( @jag0911.bsky.social) 9. Juni 2026 um 07:08

Andere ziehen Parallelen zum Kölner Dom. Der war auch ein Jahrtausendprojekt, und man sollte fair sein: in weiten Bereichen sei der Bahnhof ja fertig – was eine weitere Parallele zur Kölner Kathedrale bedeutet. Vermutlich brauche es auch in Stuttgart so etwas wie eine Dombauhütte, die noch vor der Inbetriebnahme mit der Sanierung beginnt.

Sich hinstellen und sagen "wir brauchen leider noch 5 Jahre" obwohl der Bau an sich im Prinzip fertig ist, kann wohl nicht die Lösung sein #S21 Da kannst du hinten schon mit der Sanierung anfangen 🤯

— fanTomás ( @ptole.bsky.social) 8. Juni 2026 um 19:03

Was machen die da eigentlich so lange? Unterirdische Atombombentests?

Die Ersten mögen schon gar nicht mehr spekulieren. Es gebe keine Superlative mehr.

Man kann es auch positiv sehen: Immerhin gibt es für die beliebte Veranstaltung „Baustellenbesichtigung“ neue Zusatztermine.

In Deutschland werde die Diskrepanz zwischen sollen und werden immer größer. Längst ist der gute Ruf Deutschlands flöten. Was hier ablaufe sei für Chinesen nur noch reinste Comedy.

Viele haben eine ganz persönliche Geschichte mit dem Bahnprojekt.

Für manchen ist Stuttgart aber einfach nur noch der Deppenkessel.

Viele nehmen es sich aber auch richtig zu Herzen und sind einfach nur noch „fertig mit den Nerven“.

Wer es natürlich schon immer gewusst hat, kann triumphieren. Allerdings gibt es dabei ein Problem. Selbst der höchste Wetteinsatz nutzt einem nichts, wenn man nicht weiß, ob man die Inbetriebnahme selbst noch erlebt, und am Ende gar nicht kassieren kann.

Damit befindet man sich in guter Gesellschaft mit Stuttgarts Immobilienhaien. Selbst für die haben manche inzwischen Mitleid. Eigentlich sollte durch die Räumung der Gleisflächen für sie der große Reibach kommen. Doch auch sie können sich mittlerweile nicht mehr sicher sein, ob sie diesen Profit zu Lebzeiten noch einstreichen können, die Armen.

Bleibt die große Frage: Was soll man mit dem Glump nun machen? Auch dafür gibt es Vorschläge: Die einen votieren für ein Museum, die anderen für eine Champignonzucht in den nutzlosen Röhren. Der Tiefbahnhof als größtes württembergische Landwirtschaftsprojekt seit der Pflanzung der Streuobstwiesen.

ich mag den Vorschlag (vor langer Zeit mal) für die Champignon-Züchtung in den Röhren ;-) #s21

— tweetdemagoge ★ ( @peterpstuttgart.bsky.social) 9. Juni 2026 um 07:21

Vielleicht ist es aber auch metaphysisch zu sehen. Der Tiefbahnhof als Tempel für den Gott des Reisens. Amen!

Ob der neue Stuttgarter Bahnhof tatsächlich 2031 in Betrieb gehen kann, bleibt abzuwarten.