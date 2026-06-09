Aus S 21 wird S 31. Die Bahn muss die Inbetriebnahme des Stuttgarter Tiefbahnhofs erneut verschieben. Da ist auch das Netz langsam ratlos.

Jetzt soll der neue Stuttgarter Tiefbahnhof also 2031 in Betrieb gehen. So ist es jetzt durchgesickert. Der neue Termin steht natürlich bombenfest. Fällt dem Netz dazu eigentlich noch etwas Neues ein? Natürlich. Die Bahn ist schließlich auch kreativ mit den Ausreden für denn neuerlichen Vollzug. Diesmal sollen es unter anderem falsch verlegte Kabel sein.

Im Netz gibt es dagegen einfachere Erklärungen. Die einen meinen, die Zahl 21 bezog sich nie auf das Jahr der Inbetriebnahme, sondern auf die Bauzeit von 21 Jahren. So gesehen käme es ja hin. Andere glauben, es habe sich von Anfang an schlicht um einen Tippfehler gehandelt: S 21 statt S 31.

Der #s21 Widerstand formiert sich nach den neuesten Meldungen zum Projekt, um.

Stoppt #S31 pic.twitter.com/HtfF4OPvwj — Dietmar Lust (@didilust) June 8, 2026

Deswegen hat man das Projekt ja S21 genannt 21 Jahre Bauzeit... Start war 2010... ☝🏻🤫🤡🤣 — Aerialandy (@TraficUser) June 9, 2026

Bei "Stuttgart 21" hat es sich damals lediglich um einen Tippfehler gehandelt.... pic.twitter.com/gN7c2AmVej — Jane Banane 🍌 (@Jane_Banane_) June 9, 2026

Wie dem auch sei. Jedenfalls ist es Zeit, das Projekt umzutaufen. Wobei ja auch die neue Inbetriebnahme in fünf Jahren noch keinesweg sicher ist, wie viele warnen. Eher werde die Kernfusion serienreif, spotten manche. Die Pyramiden von Gizeh seien ja schneller fertig gewesen, findet dieser User.

Andere ziehen Parallelen zum Kölner Dom. Der war auch ein Jahrtausendprojekt, und man sollte fair sein: in weiten Bereichen sei der Bahnhof ja fertig – was eine weitere Parallele zur Kölner Kathedrale bedeutet. Vermutlich brauche es auch in Stuttgart so etwas wie eine Dombauhütte, die noch vor der Inbetriebnahme mit der Sanierung beginnt.

Sich hinstellen und sagen "wir brauchen leider noch 5 Jahre" obwohl der Bau an sich im Prinzip fertig ist, kann wohl nicht die Lösung sein #S21 Da kannst du hinten schon mit der Sanierung anfangen 🤯 — fanTomás ( @ptole.bsky.social) 8. Juni 2026 um 19:03

Was machen die da eigentlich so lange? Unterirdische Atombombentests?

Ich denke wir sind schon seit 21 Geistig Fertig mit Stuttgart 21, jnd jetzt wirds halt einfach 2031.



Kann mir mal jemand sagen ob die da irgendwelche Atombombentests machen oder wieso man da ja jetzt fast 20 Jahre schon lamg rumgräbt https://t.co/8kXCXTfPOD — Xy5Z89🇩🇪🇪🇺🇺🇦 (@Xy5Z89) June 9, 2026

Die Ersten mögen schon gar nicht mehr spekulieren. Es gebe keine Superlative mehr.

Vollkommen absurd. Da findet man gar keine Superlative mehr. Vor kurzem sollte #s21 noch dieses Jahr in Betrieb gehen, jetzt brauchen sie für den fast fertigen Bahnhof einfach nochmal 5 Jahre. Weitere 5 Jahre Giga Baustelle. Ich finde keine Worte mehr dafür. Dabei bin ich pro S21 pic.twitter.com/l66IR5jgSS — AngryScientist 📯 (@AngryScientis13) June 8, 2026

Man kann es auch positiv sehen: Immerhin gibt es für die beliebte Veranstaltung „Baustellenbesichtigung“ neue Zusatztermine.

In Deutschland werde die Diskrepanz zwischen sollen und werden immer größer. Längst ist der gute Ruf Deutschlands flöten. Was hier ablaufe sei für Chinesen nur noch reinste Comedy.

Schauen wir mal…., der Unterschied zwischen ‚soll‘ und ‚wird‘ in Deutschland ist mittlerweile riesengroß. Richtig lautet der Satz

„Stuttgart 21 soll jetzt erst Ende 2031 fertig werden, könnte aber auch 2041 werden, sofern er dann noch den Brandschutzbestimmungen genügt“ — Saladin (@Sultanoffun) June 9, 2026

Stuttgart 21 ist für China pure Comedy — Hartmut Kohrt (@hartmut_kohrt) June 9, 2026

Viele haben eine ganz persönliche Geschichte mit dem Bahnprojekt.

Stuttgart 21 #S21 war damals der Anlass für meinen Twitter-Einstieg.... — FrankenBlue 👣 (@gerry6868) June 8, 2026

Wo Stuttgart 21 vorgestellt wurde, war ich noch Jungfrau — K.N (@KN7996478132629) June 9, 2026

Für manchen ist Stuttgart aber einfach nur noch der Deppenkessel.

Viele nehmen es sich aber auch richtig zu Herzen und sind einfach nur noch „fertig mit den Nerven“.

Schauen wir mal…., der Unterschied zwischen ‚soll‘ und ‚wird‘ in Deutschland ist mittlerweile riesengroß. Richtig lautet der Satz

„Stuttgart 21 soll jetzt erst Ende 2031 fertig werden, könnte aber auch 2041 werden, sofern er dann noch den Brandschutzbestimmungen genügt“ — Saladin (@Sultanoffun) June 9, 2026

Wer es natürlich schon immer gewusst hat, kann triumphieren. Allerdings gibt es dabei ein Problem. Selbst der höchste Wetteinsatz nutzt einem nichts, wenn man nicht weiß, ob man die Inbetriebnahme selbst noch erlebt, und am Ende gar nicht kassieren kann.

Gratuliere allen Grünen zur Wahl und wette mindestens eine Kiste Bier, dass #s21 von Kretschmann gebaut wird. #fb — Thomas Jarzombek (@tj_tweets) March 27, 2011

Damit befindet man sich in guter Gesellschaft mit Stuttgarts Immobilienhaien. Selbst für die haben manche inzwischen Mitleid. Eigentlich sollte durch die Räumung der Gleisflächen für sie der große Reibach kommen. Doch auch sie können sich mittlerweile nicht mehr sicher sein, ob sie diesen Profit zu Lebzeiten noch einstreichen können, die Armen.

Bleibt die große Frage: Was soll man mit dem Glump nun machen? Auch dafür gibt es Vorschläge: Die einen votieren für ein Museum, die anderen für eine Champignonzucht in den nutzlosen Röhren. Der Tiefbahnhof als größtes württembergische Landwirtschaftsprojekt seit der Pflanzung der Streuobstwiesen.

ich mag den Vorschlag (vor langer Zeit mal) für die Champignon-Züchtung in den Röhren ;-) #s21 — tweetdemagoge ★ ( @peterpstuttgart.bsky.social) 9. Juni 2026 um 07:21

Vielleicht ist es aber auch metaphysisch zu sehen. Der Tiefbahnhof als Tempel für den Gott des Reisens. Amen!

@gork handelt es sich bei Stuttgart 21 nicht vielleicht doch um einen Weltraumbahnhof für das Starship V5? Oder ist es eher ein religiöses Bauwerk, eine Art Tempel, dem Gott des Reisen gewidmet? — AI Music Videos (@EckhardtMusic) June 9, 2026

Ob der neue Stuttgarter Bahnhof tatsächlich 2031 in Betrieb gehen kann, bleibt abzuwarten.