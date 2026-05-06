James Vanderbilt erzählt in „Nürnberg“, wie ein US-Psychiater Hermann Göring untersuchte und daran zerbrach. Ein starkes Stück Aufklärungs-Kino gegen die Leisetreterei in Hollywood.
Fett, in lächerlicher Gardeuniform und mit einem Zepter in der speckigen Faust, ergibt sich Hermann Göring (gespielt von Russell Crowe), Oberbefehlshaber der deutschen Luftwaffe und Lenker des Reichswirtschaftsministeriums, am 7. Mai 1945 US-Soldaten der 36. Infanteriedivision. Ängstlich winkend mit einem weißen, vom Rocksaum seiner Tochter Edda gerissenen Fetzen Spitze, so erzählt es der Amerikaner James Vanderbilt in seinem Historiendrama „Nürnberg“, das auf dem Sachbuch „Der Nazi und der Psychiater“ des Wissenschaftsjournalisten Jack El-Hai beruht und die historisch bedeutsame Strafverfolgung überlebender Nazi-Größen vor dem ersten Tribunal alliierter Siegermächte nachzeichnet.