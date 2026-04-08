Der Film „Der Magier im Kreml“ zeichnet den Aufstieg Wladimir Putins nach. Im Zentrum des Politthrillers steht, fiktionalisiert, Putins wichtigster Einflüsterer. Sehenswert!
Als sich 1991 die Sowjetunion endgültig auflöst, ist Vadim Baranov (Paul Dano) mit Anfang Zwanzig im besten Alter, um sich dem Rausch der neuen Freiheit hinzugeben. In der Zeit des radikalen Umbruchs hat die junge Generation das Gefühl, dass die Welt und die Zukunft ihr gehört. Alles scheint möglich in diesen frühen Jahren, in denen sich die sozialistische Parteidiktatur in eine kapitalistische Demokratie verwandelt. Baranov stürzt sich mit Elan in das Partyleben der neu erwachten Künstlerszene. Der begeisterte Regisseur inszeniert avantgardistische Theaterstücke wie die Dramatisierung von Jewgeni Samjatins Romans „Wir“, der bereits 1920 die totalitären Tendenzen seiner Zeit vorhergesehen hat und als Vorlage zu George Orwells „1984“ gilt.