Mit langwierigen Prozessen und unerwarteten Verzögerungen haben die Autobahnplaner am Albaufstieg Erfahrungen. Seit den 90ern wird an einem Ersatz für die zwischen 1935 und 1957 errichteten Trassen der A8 geplant. Ein Baubeginn ist so nahe wie noch nie in der Geschichte des für seine Staugefahr gefürchteten Autobahnabschnitts. Allerdings ergeben sich nun neue Schwierigkeiten, die die Umsetzung zumindest verzögern könnten.