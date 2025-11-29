Jean-Pascal Hohm, 28, führt die neue AfD-Jugendorganisation an. Der Verfassungsschutz hat ihn im Blick. Welche Pläne verfolgt er und wie reagiert die Politik?
29.11.2025 - 19:23 Uhr
Die AfD hat wieder eine Jugendorganisation und die nun auch einen Chef: Jean-Pascal Hohm, 28 Jahre, aus Cottbus, vom rechten Rand der AfD führt den neuen Nachwuchsverband an. Der Posterboy der jungen Rechten will Deutschland "vor dem Niedergang bewahren", sagt er am Samstag bei der Gründungsveranstaltung der Generation Deutschland in Gießen. Die wählt ihn mit 90,4 Prozent ins Amt. Damit dürfte Hohm künftig in ganz Deutschland aufs politische Radar kommen.