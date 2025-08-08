Neue Betrugsmasche in Stuttgart: Nicht überall, wo Polizei draufsteht, steckt auch Polizei drin

Aktuell sind betrügerische Banden mit einer neuen Masche unterwegs: Sie kommen in Uniform an die Tür. Wie kann man sich vor ihnen schützen?

Sie rufen an, sie machen Stress, verbreiten Angst und Panik – vor allem unter älteren Menschen. Mit Schauergeschichten von dräuenden Überfällen oder Unfällen geliebter Angehöriger überrumpeln Betrügerinnen und Betrüger seit Jahren ihre Opfer. Dabei sind sie auch so dreist, sich als Polizei auszugeben. Eine neue Masche geht noch einen Schritt weiter: Nun treten die Tatverdächtigen auch noch in Uniformen auf, die offenbar echter Polizeikleidung täuschend ähnlich sehen. Wie kann man erkennen, ob die Uniformierten an der Haustür echt sind? Die Polizei hat ein paar einfache Tipps, wie man nicht in die Falle der Banden gerät – und sein Hab und Gut vor ihnen schützen kann.