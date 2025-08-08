 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Stuttgart

  4. Nicht überall, wo Polizei draufsteht, steckt auch Polizei drin

Neue Betrugsmasche in Stuttgart Nicht überall, wo Polizei draufsteht, steckt auch Polizei drin

Neue Betrugsmasche in Stuttgart: Nicht überall, wo Polizei draufsteht, steckt auch Polizei drin
1
Falsche Polizisten tragen mitunter echt aussehende Uniformteile. Foto: Phillip Weingand

Aktuell sind betrügerische Banden mit einer neuen Masche unterwegs: Sie kommen in Uniform an die Tür. Wie kann man sich vor ihnen schützen?

Lokales: Christine Bilger (ceb)

Sie rufen an, sie machen Stress, verbreiten Angst und Panik – vor allem unter älteren Menschen. Mit Schauergeschichten von dräuenden Überfällen oder Unfällen geliebter Angehöriger überrumpeln Betrügerinnen und Betrüger seit Jahren ihre Opfer. Dabei sind sie auch so dreist, sich als Polizei auszugeben. Eine neue Masche geht noch einen Schritt weiter: Nun treten die Tatverdächtigen auch noch in Uniformen auf, die offenbar echter Polizeikleidung täuschend ähnlich sehen. Wie kann man erkennen, ob die Uniformierten an der Haustür echt sind? Die Polizei hat ein paar einfache Tipps, wie man nicht in die Falle der Banden gerät – und sein Hab und Gut vor ihnen schützen kann.

 

Unsere Empfehlung für Sie

Südwesten: Falsche Polizisten täuschen weiter erfolgreich

Südwesten Falsche Polizisten täuschen weiter erfolgreich

Täuschend echt, aber kriminell: Immer mehr Betrüger in Uniform ergaunern Wertsachen im Südwesten – mit neuen Tricks und steigenden Schadenssummen.

Weitere Themen

Rekordtemperaturen in Stuttgart: Was bringt der Hitzeaktionsplan Kindern und Eltern?

Rekordtemperaturen in Stuttgart Was bringt der Hitzeaktionsplan Kindern und Eltern?

Es ist heiß in Stuttgart – und künftig wird es noch mehr Hitzetage geben. Darum hat die Stadt einen Hitzeaktionsplan aufgestellt. Welche Maßnahmen sieht dieser für Familien vor?
Von Alexandra Kratz
Essensausgabe in Stuttgart: 85-Jährige packt mit an – Seniorinnen verteilen Essen an Bedürftige

Essensausgabe in Stuttgart 85-Jährige packt mit an – Seniorinnen verteilen Essen an Bedürftige

Ehrenamt mit 85: In Stuttgart-Freiberg helfen Seniorinnen bei einer Essensausabe für Bedürftige. Was die Frauen antreibt – und wie ein früherer Gast den Weg ins Team gefunden hat.
Von Valentin Schwarz
Müllproblem in Stuttgart: Die Müllmenge wächst immer mehr – genauso wie die Belastung der Aufräumdienste

Müllproblem in Stuttgart Die Müllmenge wächst immer mehr – genauso wie die Belastung der Aufräumdienste

Die Müllmenge an öffentlichen Plätzen ist seit 2021 stark gestiegen. Die Straßenreiniger klagen über den riesigen Aufwand in der Landeshauptstadt.
Von Julian Meier
Erfrischung im Stuttgarter Kessel

Waldheime und Schattenplätze Erfrischung im Stuttgarter Kessel

Ob Hinterhöfe, Biergärten, Waldheime oder schattige Plätze mit Wasser – wir haben kühle Orte im Kessel ausfindig gemacht und geben Tipps, wie ihr der Wochenend-Hitze entfliehen könnt.
Von Carina Kriebernig
Bis zu 32 Grad in Stuttgart: Ansturm auf Freibäder erwartet – So kommen Sie an der Warteschlange vorbei

Bis zu 32 Grad in Stuttgart Ansturm auf Freibäder erwartet – So kommen Sie an der Warteschlange vorbei

Endlich ist das Wetter in Stuttgart wieder freibadtauglich. Die städtischen Bäder hoffen auf viele Besucher. Und wie spart man sich das lange Anstehen?
Von Theresa Schäfer
Wohnkrise in Stuttgart: Miese Baukonjunktur im Land, leicht positiver Trend in Stuttgart

Wohnkrise in Stuttgart Miese Baukonjunktur im Land, leicht positiver Trend in Stuttgart

In Stuttgart wie im Land fehlen Tausende Wohnungen. Warum das so ist, zeigt eine Studie des Marktforschungsinstituts IVD. Die Situation ist angespannt – trotz einer Ausnahme.
Von Tomo Pavlovic
Schulschwänzen in Stuttgart: Wenn Familien Urlaub verlängern – „Vielleicht wären 2 Monate Ferien die Lösung“

Schulschwänzen in Stuttgart Wenn Familien Urlaub verlängern – „Vielleicht wären 2 Monate Ferien die Lösung“

Wer – warum auch immer – früher in die Ferien starten oder später zurückkommen will, braucht eine Beurlaubung von der Schulleitung. Wie oft kommt das vor und welche Regeln gelten?
Von Alexandra Kratz
Stromausfall in Stuttgart: Plötzlich ist im Kessel der Strom weg – das war der Grund

Stromausfall in Stuttgart Plötzlich ist im Kessel der Strom weg – das war der Grund

Am Freitagabend hatten viele Stuttgarter kurzzeitig keinen Strom. Das war die Ursache.
Von Philip Kearney
Betrugsprozess in Stuttgart: Auch Ballwegs Anwälte wollen Revision

Betrugsprozess in Stuttgart Auch Ballwegs Anwälte wollen Revision

Das Verfahren gegen den „Querdenken“-Gründer geht eventuell in die nächste Runde. Das sagen Ballwegs Anwälte zu ihrem Revisionsantrag.
Von Christine Bilger
Einsatz in Stuttgart-Mitte: Aggressiver Ladendieb bei Sport Scheck festgenommen

Einsatz in Stuttgart-Mitte Aggressiver Ladendieb bei Sport Scheck festgenommen

Ein Dieb hat am Freitagabend in einem Stuttgarter Sportgeschäft für Aufregung gesorgt. Mehrere Streifenwagen mussten anrückten, nachdem der Mann sich aggressiv verhielt.
Von Marie Part
Weitere Artikel zu Stuttgart Polizei Heilbronn
 