Bundesweite Ketten und lokale Gastronomen setzen weiterhin auf das US-amerikanische Fast Food – und eröffnen ständig neue Locations in Stuttgart. Aktuell dreht sich der Hype um den Smash Burger aus Berlin. Aber auch das Bull Burgerhouse kommt an.

Kathrin Haasis 17.01.2025 - 11:16 Uhr

Nun ist es auch in Stuttgart zu haben: das beste schlechte Fast Food der Stadt. So lautet aus dem Englischen übersetzt der Slogan von Goldies. Die Berliner Kette eröffnete am 10. Januar ihren Pop-up-Laden an der Tübinger Straße. Aus der Hauptstadt folgt demnächst auch Burgermeister, der in den Neubau am Rotebühlplatz einzieht. Die Burger-Welle reißt also nicht ab. Allein im vergangenen Jahr eröffnete mindestens ein halbes Dutzend neue Patty-Bratereien. Mit dem Big Burger House ging es im Februar im Osten los, im Mai folgte Mayhosh Burger & Breakfast in Feuerbach, im Juni dann Bull Burgerhouse an der Calwer Straße, im September die Burger Brothers an der Hauptstätter Straße sowie der Foodtruck Smash it! Burger am Ostendplatz. Seit Dezember hat der Imbisswagen von Smash FC einen Dauerparkplatz bezogen – an der Stelle, wo einst die Fritty Bar war. „Es kann gar nicht genug gute Burger geben“, sagte Lisa Wennberg vom Gastro-Unternehmen Suppersupply, als der Foodtruck aus Berlin im Herbst 2023 erstmals beim Studio Amore Stellung bezog.