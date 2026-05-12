Neue Gastronomie für Stuttgart: Bei Compleat gibt es nicht nur Fast, sondern auch Fitness Food

Eine der edelsten Ecken der Stadt suchten sich Leon Gasper und Oliver Friedrich-Weller für ihr neues Lokal aus. „Wir mussten ins Herz von Stuttgart“, sagen sie. In der Calwer Straße bieten die beiden Gastronomie-Quereinsteiger seit Kurzem Bowls, Wraps, Salate und Desserts an. Was nicht besonders exklusiv klingt, ist es ihrer Meinung nach aber, weil es nicht nur Fast, sondern auch Fitness Food ist. „Wir sind eine Tankstelle für Nährstoffe“, erklärt Oliver Friedrich-Weller, jede Zutat in ihren Gerichten wird abgewogen und angegeben. In der Power Pasta-Bowl stecken zum Beispiel 58 Gramm Protein, 724 Kalorien, 17,3 Gramm Fett, 25,9 Gramm Ballaststoffe und 4,5 Gramm Zucker. Compleat heißt das Mannheimer Franchise, dem sie sich angeschlossen haben. Vorreiter wie Yuicery oder Dean und David bieten schon länger gesunde Alternativen zum allgegenwärtigen Burger.