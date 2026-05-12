Neue Gastronomie für Stuttgart: Bei Compleat gibt es nicht nur Fast, sondern auch Fitness Food

Eine der edelsten Ecken der Stadt suchten sich Leon Gasper und Oliver Friedrich-Weller für ihr neues Lokal aus. „Wir mussten ins Herz von Stuttgart“, sagen sie. In der Calwer Straße bieten die beiden Gastronomie-Quereinsteiger seit Kurzem Bowls, Wraps, Salate und Desserts an. Was nicht besonders exklusiv klingt, ist es ihrer Meinung nach aber, weil es nicht nur Fast, sondern auch Fitness Food ist. „Wir sind eine Tankstelle für Nährstoffe“, erklärt Oliver Friedrich-Weller, jede Zutat in ihren Gerichten wird abgewogen und angegeben. In der Power Pasta-Bowl stecken zum Beispiel 58 Gramm Protein, 724 Kalorien, 17,3 Gramm Fett, 25,9 Gramm Ballaststoffe und 4,5 Gramm Zucker. Compleat heißt das Mannheimer Franchise, dem sie sich angeschlossen haben. Vorreiter wie Yuicery oder Dean und David bieten schon länger gesunde Alternativen zum allgegenwärtigen Burger.

Zwei Sportler sind auf die Idee für Compleat gekommen: Felix Eitler und Christian Michaeli studierten Betriebswirtschaft, trainierten im Fitnessstudio und wollten sich hinterher sinnvoll stärken. Aus einem studentischen Projekt entwickelte sich seit 2017 das Franchise mit mittlerweile sechs Filialen und drei Foodtrucks. „Es ist wirklich ehrliches Essen“, sagt Leon Gasper. Durch Zufall stießen die beiden Stuttgarter Studienfreunde, die den Gründern nicht nur aufgrund ihrer Fitness ähneln, auf die Marke. Beim Testessen wurden sie „megasatt“ und waren gleich überzeugt. Weil es an der Zeit war für eine neue Aufgabe – für Oliver Friedrich-Weller nach sechs Jahren Selbstständigkeit mit einem Personal Training Studio und für seinen Geschäftspartner, der im Investment Banking tätig war, den es aber nebenher unter anderem als Barista in die Gastronomie zog, „die schönste Branche, die es gibt“. Aus purem Eigennutz wollten sie Compleat nach Stuttgart holen, „wir brauchen als Unternehmer Energie“, sagt Leon Gasper, und die Region wollen sie mit „gesunder Ernährung im urbanen, schnelllebigen Raum“ versorgen.

Foto: Michael Weier

Die Yuicery widmet sich bereits seit 2019 dem „healthy Fast Food“. Diese Woche hat der Geschäftsführer Philipp Weber die High Protein Pasta Bowl mit Kichererbsennudeln auf den Markt gebracht. Die Eiweißmenge steht bei jeder Schüssel auf der Tafel im Lokal, die Nährstoffe können sich die Gäste über den QR-Code abrufen. Abgewogen werden die Zutaten allerdings nicht, sondern mit der US-amerikanischen Maßeinheit Cup gemessen. Neu ist auch die Greek Bowl mit weniger als 550 Kalorien, wie es die Anzeige verspricht. Geplant ist, dass die Kunden bei der Bowl zum Selbstzusammenstellen die Nährwerte bald digital nachverfolgen können. Für Langlebigkeit sollen die Smoothies der Yuicery dienen – mit Zusätzen wie Keratin, Hyaluron oder Magnesium. „Es ist noch keine riesige Welle, aber am Kommen“, sagt er.

Gesunde Ernährung für den ganzen Tag bei der Yuicery

Das Angebot ist seit Gründung der Marke, die in München als Saftmanufaktur gestartete wurde, ausgebaut worden. Ganztagesfrühstück wie Avocadobrot und Proteinpancakes, frisch gepressten Säfte ohne Süßstoffe, Matcha-Kombinationen und Kreationen mit Acai-Beeren stehen auch auf der Speisekarte. Auf die erste Filiale in der Innenstadt folgte eine weitere im Milaneo und eine in Köln. Die Corona-Pandemie bremste das Wachstum dann etwas aus. Aktuell hat Philipp Weber jedoch drei neue Standorte in der Pipeline, einen davon am Luxemburger Flughafen. „Zu uns kommen die Kunden gezielt“,sagt er über das Potenzial von gesundem, schnellem Essen. „Ohne Zucker die Massen anzusprechen, ist echt schwer“, ergänzt er jedoch. Im Bereich ausgewogenes Fast Food ist die Zahl der Anbieter tatsächlich überschaubar.

Dean und David bieten ebenfalls „eine nachhaltige Ernährung“

Dean und David bieten seit 2007 Salate, Bowls, Currys und Wraps auf die Schnelle an. „Gesunde Lebensmittel und hochwertige Zutaten für eine nachhaltige Ernährung“. lautet das Versprechen der Münchner Kette, die ebenfalls in der Calwer Straße zu finden ist. Was genau in den Gerichten steckt, kann in einer eng beschriebenen Tabelle nachgeschaut werden. Seit vergangenen Herbst versucht Doan Dung Tran in der Calwer Passage mit ölfrei zubereiteten Nudelboxen zu punkten. Bei Togo Noodles können die Kunden die Proteinmenge bestimmen und erhalten die Kalorienzahl. Zusätzliche Konkurrenz kommt Philipp Weber von der Yuicery recht, weil die Preise in seinem Segment erklärungsbedürftig seien. Zwischen zwölf und 15 Euro kosten die Bowls bei ihm und bei Compleat aufgrund der Zutaten, die laut der Unternehmer frisch und hochwertig sein müssen. Für weniger Geld kauften sich viele Leute eben lieber einen Burger.

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Gerade bei Sportlern wollen Leon Gasper und Oliver Friedrich-Weller mit Compleat in Stuttgart punkten. Wer sich für Ernährung interessiert, bekommt in ihrem Lokal zum Essen auch Beratung. Mit Sportvereinen und Leistungssportlern wollen die beiden 32-Jährigen zusammenarbeiten und eine Community aufbauen. Mannschaften könnten sich nach dem Training die Mr. Olympia-Bowl bestellen, die für „lang anhaltende Kraft“ und Muskelaufbau sorgen soll. Für Menschen, die abnehmen möchten, ist die Garden Crunch-Schüssel mit 348 Kalorien passend. Das Lokal in der Calwer Straße soll der Ausgangspunkt für weitere in der Region werden. „Wir gehen all in“, sagt Oliver Friedrich-Weller über die Zukunftspläne für das Fitness Food.