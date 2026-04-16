Neue Gastronomie in Stuttgart: Churros, Kaiserschmarrn und Co. – „Süßes macht die Leute happy“

Den Menschen ein Lächeln auf die Lippen zaubern und sie glücklich machen, das ist das Ziel von Ferhat Geleri. Seinen Job als Maschinenbediener bei Daimler hat er dafür aufgegeben. Stattdessen frittiert der 45-Jährige Churros. Die spanische Spezialität kannte er vom Weihnachtsmarkt und vom Wasen. „Man soll sie jeden Tag essen können, immer wenn man Lust darauf hat“, erklärt er seine Geschäftsidee. Ende Januar eröffnete er seinen Laden im Stuttgarter Einkaufszentrum Milaneo: Dem Franchise-Konzept Frankies Churros hat sich Ferhat Geleri angeschlossen und damit den Rummel um die Süßspeise um ein weiteres Gebäck vergrößert. Mit Donuts fing es im Jahr 2014 an. Seither konzentriert sich die Branche zunehmend auf ein zuckriges Produkt – in unterschiedlichen Formen.