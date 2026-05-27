Neue Gastronomie: Weingüter eröffnen Restaurants – um sich gegen die Krise zu wappnen

Der Neubau wirkt wie ein Symbol: Imposant ist er, pechschwarz von außen, innen lichtdurchflutet, modern und nachhaltig. „Gerade in schwierigen Zeiten muss man offen sein und Neues wagen“, sagt David Siegloch. Er und sein Bruder Markus haben viel Geld investiert, um ihr Weingut zukunftsfähig zu machen – mit einem Restaurant. Auch die Geschwister Stefanie und Ludwig Schwarz setzen auf ein Lokal als zusätzliches Standbein: Sie übernehmen die Vereinsgaststätte vom Turnerbund Untertürkheim. „Es ist natürlich eine riskante Sache“, sagt die 36-Jährige, Gastronomie sei so wenig krisenfest wie der Weinbau. „Aber der Wandel ist auch eine Chance, um sich neu zu erfinden.“