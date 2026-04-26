Von Finanzen bis Kultus: Hinter den Kulissen ringt Grün-Schwarz auch um Posten. Wer hat Chancen auf ein wichtiges Amt in der neuen Landesregierung?
26.04.2026 - 12:48 Uhr
Nach der Landtagswahl gibt es auch Bewegung an der Spitze der Ministerien. Grüne und CDU haben sich bereits in den Sondierungsverhandlungen auf eine neue Verteilung der Ressorts geeinigt. Nicht nur deswegen müssen sich die Menschen im Südwesten auf neue Gesichter an den zentralen Stellen der Macht einstellen. Ein Überblick darüber, wer in den kommenden fünf Jahren wichtig werden könnte: