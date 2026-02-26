Unter den Projektpartnern kursiert ein neues Eröffnungsdatum für Stuttgart 21. Demnach geht der Bahnhof nicht vor 2029 in Betrieb – die Lage ist ernster als angenommen

Christian Milankovic 26.02.2026 - 13:22 Uhr

Die Lage bei Stuttgart 21 ist ernster als angenommen: aus Kreisen der Projektpartner verlautet, dass der neue Bahnknoten nicht vor 2029 in Betrieb gehe. Hinter vorgehaltener Hand heißt es, dies sei „ein Wasserstand“. Ein neues Inbetriebnahmekonzept, wann welcher Teil des Bahnknotens eröffnet werde, liege nach wie vor nicht vor.