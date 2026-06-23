Neue Landesregierung im Südwesten Kultusminister macht Quereinsteiger zum Amtschef
Parteilos, fachfremd und ohne Behördenerfahrung: Ein Verbandschef aus der Wirtschaft soll neuer Ministerialdirektor im Bildungsressort werden.
Parteilos, fachfremd und ohne Behördenerfahrung: Ein Verbandschef aus der Wirtschaft soll neuer Ministerialdirektor im Bildungsressort werden.
Baden-Württembergs neuer Kultusminister Andreas Jung (CDU) hat eine wichtige Schlüsselpersonalie geklärt: Nach Informationen unserer Zeitung soll der Wirtschaftslobbyist Manuel Geiger Amtschef und Ministerialdirektor im Bildungsressort werden.