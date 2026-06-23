Neue Landesregierung im Südwesten: Kultusminister macht Quereinsteiger zum Amtschef

Baden-Württembergs neuer Kultusminister Andreas Jung (CDU) hat eine wichtige Schlüsselpersonalie geklärt: Nach Informationen unserer Zeitung soll der Wirtschaftslobbyist Manuel Geiger Amtschef und Ministerialdirektor im Bildungsressort werden.

Das grün-schwarze Kabinett soll die Besetzung am Dienstag (23. Juni) formell beschließen. Geiger habe bereits zugesagt, hieß es in gut unterrichteten Kreisen. Auch im Präsidium der baden-württembergischen CDU soll die Personalie angesprochen worden sein. Jung wollte das Thema am Montag nicht kommentieren, Geiger war vorerst nicht zu erreichen.

Wirtschaftslobbyist Geiger übernimmt Schlüsselrolle im Bildungsressort

Geiger ist 54 Jahre alt und leitet aktuell als Geschäftsführer den Bereich Energie, Mobilität und Wirtschaftspolitik des Verbands „Unternehmer Baden-Württemberg“ (UBW), der 2021 aus einem Zusammenschluss des Arbeitsgeberverbands und des Landesverbands der Industrie (LVI) hervorgegangen ist. Außerdem ist er Geschäftsführer des Landesverbands der Elektro- und Digitalindustrie (ZVEI). Sowohl UBW als auch ZVEI sind als Interessensvertretungen im Transparenzregister des Landtags aufgeführt.

Geiger ist dem Vernehmen nach parteilos, hat in Konstanz und Frankreich Volkswirtschaftslehre studiert und wirkt seit mehr als 20 Jahren für Wirtschaftsverbände. Wie auch Minister Jung und der neue Staatssekretär im Kultusministerium, Andreas Deuschle (CDU), ist er ohne Vorerfahrung im Bildungsbereich oder in einer Landesbehörde.

Ministerialdirektoren: Schlüsselrolle und Risiko im Ministerium

Ministerialdirektoren (MD) sind in der Landesverwaltung die Amtschefs und damit ranghöchsten Beamten eines Ministeriums. Sie leiten die Verwaltung des Hauses und fungieren als Schnittstelle zwischen politischer Führung und Arbeitsebene. Als politische Beamte können sie jederzeit von der Regierung in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden, etwa nach einem Regierungswechsel oder falls sie das Vertrauen ihres Ministers verlieren.

Ein Ministerialdirektor wird in der Regel nach der Besoldungsgruppe B9 besoldet (monatliches Grundgehalt: gut 13.700 Euro). Der bisherige Amtschef des Kultusministeriums, Daniel Hager-Mann, hat das Ressort mit Ex-Ministerin Theresa Schopper (beide Grüne) verlassen und leitet jetzt unter ihr als MD das Bauministerium.