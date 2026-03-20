Neue Polizeiverordnung Esslingen schafft die Mittagsruhe ab - was sich jetzt ändert
Die Polizeiverordnung in Esslingen wird geändert. Unter anderem schafft die Stadt die Mittagsruhe ab. Was jetzt gilt.
Die Polizeiverordnung in Esslingen wird geändert. Unter anderem schafft die Stadt die Mittagsruhe ab. Was jetzt gilt.
Der Konsum von Alkohol bleibt rund um den Esslinger Bahnhof verboten. Die Stadt hat entschieden, das Alkoholverbot zu verlängern und die entsprechende Verbotszone auszuweiten. Das Verbot soll künftig auch in der Fleischmannstraße beim Bahnhofplatz und vor dem IKK-Gebäude gelten. Außerdem schafft die Stadt die bislang geltende Mittagsruhe ab.