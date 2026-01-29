Männer können aufatmen: Die meisten sind gar nicht toxisch. Eine neue Studie zeigt: Extreme Formen toxischer Männlichkeit sind woanders zu finden, als gedacht.
29.01.2026 - 17:00 Uhr
Ganz normale Männer, die sich noch nie in ihrem Leben etwas zu Schulden kommen lassen haben, haben es zugegebenermaßen in den letzten Jahren schwer. Bei dem äußerst beliebten Trend #womeninmalefields zeigten junge Frauen kürzlich in leicht ironisch Männern ihr Fehlverhalten auf. Über 100 000 Reels gab es davon allein auf Instagram. Wie zum Beispiel: „Mein Kollege sah so aus, als hätte er einen harten Tag. Deshalb habe ich ihm gesagt, er würde netter aussehen, wenn er mal lächeln würde.“