Neuer Standort in Stuttgart: Der Party-Grieche Cavos findet ein neues Zuhause in der Spielbank

Der Innenausbau fehlt noch, aber Thomas Dobler hat schon eine genau Vorstellung, was künftig in den Räumen neben der Stuttgarter Spielbank stattfinden wird: Auf seiner Animation vom neuen Cavos tanzen die Gäste selbstverständlich auf den Tischen und Bänken. Der Party-Grieche zieht von der Innenstadt nach Möhringen, weil das Gebäude an der Lautenschlagerstraße abgerissen wird. „Es ist perfekt für uns“, findet der Architekt, der zum Gastronomen wurde. Dieses Gefühl beruht auf Gegenseitigkeit, denn auch der Spielbanken-Geschäftsführer Tobias Wahl benutzt das gleiche Adjektiv bei der Bekanntgabe der neuen Partnerschaft. Am 1. Januar 2027 soll das Restaurant eröffnen. Zusätzlich übernimmt das Cavos auch die Kulturbar The New Grace und die Theken im Casino. Mit dem Wechsel in der Gastronomie wird außerdem mehr Platz zum Spielen geschaffen.