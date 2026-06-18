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  4. Der Party-Grieche Cavos findet ein neues Zuhause in der Spielbank

Neuer Standort in Stuttgart Der Party-Grieche Cavos findet ein neues Zuhause in der Spielbank

Neuer Standort in Stuttgart: Der Party-Grieche Cavos findet ein neues Zuhause in der Spielbank
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Cavos zieht in die Stuttgarter Spielbank, die neune Räume werden noch renoviert und eingerichtet. Von links: Spielbankchef Tobias Wald und Cavos-Inhaber Thomas Dobler begutachten mit dem Patrik Maier, der COO der Spielbank und Direktor für den Bereich Tischspiel ist, sowie Theo Archontopoulos, dem Betriebsleiter von Cavos, dem künftigen Restaurant. Foto: Kathrin Haasis

Da haben sich zwei gefunden: Der Stuttgarter Party-Grieche übernimmt die Gastronomie in der Möhringer Spielbank. Das Casino baut außerdem sein Angebot aus.

Böblingen: Kathrin Haasis (kat)

Der Innenausbau fehlt noch, aber Thomas Dobler hat schon eine genau Vorstellung, was künftig in den Räumen neben der Stuttgarter Spielbank stattfinden wird: Auf seiner Animation vom neuen Cavos tanzen die Gäste selbstverständlich auf den Tischen und Bänken. Der Party-Grieche zieht von der Innenstadt nach Möhringen, weil das Gebäude an der Lautenschlagerstraße abgerissen wird. „Es ist perfekt für uns“, findet der Architekt, der zum Gastronomen wurde. Dieses Gefühl beruht auf Gegenseitigkeit, denn auch der Spielbanken-Geschäftsführer Tobias Wahl benutzt das gleiche Adjektiv bei der Bekanntgabe der neuen Partnerschaft. Am 1. Januar 2027 soll das Restaurant eröffnen. Zusätzlich übernimmt das Cavos auch die Kulturbar The New Grace und die Theken im Casino. Mit dem Wechsel in der Gastronomie wird außerdem mehr Platz zum Spielen geschaffen.

 

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Zum 30. Geburtstag erhält die Stuttgarter Spielbank „eine neue strategische Ausrichtung“, erklärt Tobias Wahl: Rund 3,7 Millionen Euro fließen in den Standort im SI-Zentrum, der neben dem Traditionshaus Baden-Baden und dem vor 75 Jahren eröffneten Casino in Konstanz der jüngste der Betreibergesellschaft Baden-Württembergische Spielbanken ist. „Entertainment, Spiel, Genuss und Unterhaltung auf höchstem Niveau“ ist das Ziel. Im direkt nebenan gelegenen Dormero-Hotel mietete die 100-prozentige Landestochter Räume, in denen sich vor langer Zeit das Restaurant Terrano und danach eine Sozialberatung für Flüchtlinge aus der Ukraine befand. Diese Fläche mit eigenem Eingang bezieht das Cavos, ein Durchbruch sorgt für die Verbindung zur Spielbank. Wo bisher das Restaurant Joyce ist, werden 282 zusätzliche Spielautomaten aufgestellt und das Angebot an Tischspielen erweitert.

Ein Roulettetisch in der Spielbank Stuttgart Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Nach rund elf Jahren trennten sich die Baden-Württembergische Spielbanken und der bisherige Pächter Schräglage „einvernehmlich und mit gegenseitiger Wertschätzung“. Der Caterer hatte die Gastronomie 2015 von Martin Öxle übernommen, der zuvor in der Speisemeisterei zwei Michelin-Sterne erkocht hatte. Zur Eröffnung der Spielbank im August 1996 servierte er im damaligen Bistro Ecco Entenlebercreme, Meeresfrüchtesülze, Kaninchenkeule auf Olivenrisotto, Saltimbocca von der Poularde, Schokoladenterrine und Joghurt-Limonentörtchen. Im Joyce werden von der Schräglage noch bis 31. Dezember diesen Jahres Käsespätzle und Shakshuka, Zwiebelrostbraten und Burger aufgetischt, im Cavos stehen wie in einer griechischen Taverne unter anderem Souvlaki, Gyros und Zucchiniküchlein auf der Speisekarte.

300.000 Gäste kommen pro Jahr ins Casino

Für Thomas Dobler sind die Spielbank und das SI-Centrum „ein außergewöhnliches Umfeld mit enormem Potenzial“. Schließlich besuchen rund 300.000 Gäste im Jahr das Casino, während das Cavos in der Stadtmitte etwa 50.000 anzieht. Der Architekt suchte lange nach einer Location, als er die Räume bei der Spielbank sah „leuchteten sofort meine Augen“. Im größeren, luftigeren Restaurant, das mit Weinregalen, einer wellenartigen Deckendekoration und einer langen Sitzbank eingerichtet wird, können 250 Gäste untergebracht werden, ein Nebenzimmer bietet sich für Events an. Die zentrale Lage an der Lautenschlagerstraße aufzugeben, hält er für kein Problem: Die Lage an der Autobahn sei ideal, am SI-Centrum könnten die Besucher, die teilweise von weit herkommen, besser parken. „Wir trauen es uns zu“, sagt er über den Neustart.

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Im Oktober 2021 hat Thomas Dobler das Cavos übernommen, nachdem er selbst oft dort gefeiert hatte. „Wie eine Rakete“ habe das Konzept in Stuttgart vor 15 Jahren eingeschlagen, das er nun „in die Welt tragen“ will. Kein anderes Lokal schaffe den Übergang vom Restaurant zur Party so wie das Cavos. Am Wochenende legen DJs auf, es gibt Live-Musik und irgendwann werden immer die Servietten geworfen. In Stuttgart ist das Ziel, dass der Abend der Gäste künftig am Roulette-Tisch endet. Seinen Plan, aus dem „Halligalli-Laden“ ein Franchise zu machen, setzt er nach den Sommerferien um - mit Ablegern in Karlsruhe und Zürich. Das Restaurant bei der Spielbank wird sein Flagship-Store. Dass die Konzession für den Betrieb der Spielbank 2023 nach 15 Jahren ausläuft, beunruhig weder ihn noch Tobias Wald: Die Betreibergesellschaft wird sich wieder darum bewerben.

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