Neueröffnung im Westen Viel Potenzial für Miso Beef Tower in Stuttgart
Was Dang Bui in Berlin gelernt hat, bringt er nun nach Stuttgart: In seinem Restaurant Kaito serviert er trendige Fusionküche mit Zutaten aus Japan, Vietnam und Südamerika.
Zwei Zufällen ist die Existenz des neuen Restaurants Kaito zu verdanken: Erstens, dass Tran Hai Do wegen der Liebe nach Stuttgart zog, und zweitens, dass sein Bruder Dang Bui zufällig im Internet ein leer stehendes Lokal entdeckt hat. „Hier gibt es noch viel Potenzial zu entwickeln“, erkannte Tran Hai Do in Stuttgart. Gemeinsam bringen sie nun ein Erfolgsrezept aus ihrer Heimatstadt Berlin in die Schlossstraße: Im Kultrestaurant Dudu 31, wo auch schon George Clooney essen war, lernten sie die Fusionküche mit Elementen aus Japan, Vietnam und Chile kennen, im Kaito servieren sie ihre Version davon. Einen Miso Beef Tower türmt Dang Bui zum Beispiel auf, die mit einer Misosoße kombinierten rosa gebratenen Filetscheiben thronen auf einer Avocado mit Tomatensalsa. „Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht“, sagt der 31-Jährige.
