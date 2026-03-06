Neueröffnung in Stuttgart: Das Wirtshaus zum Kesselwirt startet mit 200 Litern Freibier

Für diese Eröffnung sind die Pferde aufgezäumt worden und die Dinkelacker-Kutsche kam vorgefahren: Am Donnerstag, 5. März, präsentierte sich das neue Stuttgarter Wirtshaus Zum Kesselwirt. Das frühere Lautenschlager ist nicht mehr wiederzuerkennen, das Lokal wurde in nur acht Wochen komplett umgebaut. „Wir starten in eine neue Ära“, freute sich der Geschäftsführer Harald Huber. Moosgrün ist die Holzvertäfelung an den Wänden, aus hellem Holz sind die Tischplatten, Schwarz die Stühle. Mit Regalen, Podesten und Geländer wurden die großen Räume kleinteiliger gestaltet. „Wärme und Urigkeit“ solle das Wirtshaus ausstrahlen, erklärt der Inhaber, und gleichzeitig eine moderne, lockere Atmosphäre. Neben den 300 Sitzplätzen im Inneren auf zwei Stockwerken gibt es im Eingangsbereich neuerdings auch einen Stehausschank – für das schnelle, unverbindliche Feierabendbier.