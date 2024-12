Neuer Wirt im 400 Jahre alten Fachwerk: Can Basar führt den Ackerbürger in Bad-Cannstatt nun in Eigenregie. Sein Versprechen hat er gehalten: Er bietet ein Restaurant für Jedermann, in dem auch Fans innovativer Kochkunst auf ihre Kosten kommen.

Kathrin Haasis 26.12.2024 - 08:00 Uhr

Die Treppe in den ersten Stock ist noch immer steil und schief. Im Gastraum müssen die Gäste noch immer zusammenrücken, weil ständig ausgebucht ist. Auf der Speisekarte stehen weiterhin schwäbische Klassiker wie Rostbraten mit Spätzle oder Bratkartoffeln (34 Euro) und Maultaschen mit Kartoffelsalat (20 Euro). Gleichzeitig ist im Restaurant Zum Ackerbürger seit September ziemlich viel neu: der Chef, die Küche und das Menü. Nach einer Übergangsphase und einer Modernisierung führt Can Basar das Lokal in dem 400 Jahre alten Fachwerkhaus in Bad Cannstatt nun in Eigenregie. Sein Versprechen hat er gehalten – und die in ihn gesetzten Erwartungen.