Im Stuttgarter Stadtteil Untertürkheim haben Loris Wolpert und Sebastian Friederich innerhalb von kurzer Zeit kulinarische Akzente gesetzt. Das Lokal im Sängerheim haben sie allerdings Richtung Esslingen verlassen – und die Speisekarte mitgenommen.

Kathrin Haasis 07.12.2024 - 08:00 Uhr

Bei einem Ausflug zur Grabkapelle auf dem Württemberg kam die Idee: der Himmel war blau, die Sonne schien, alles war schön. „Wenn man sich immer so fühlen würde, das wäre perfekt“, sagt Loris Wolpert. Blauer Wilhelm heißt deshalb das Restaurant, das er mit seinem Kompagnon Sebastian Friederich in Esslingen eröffnet hat. Und an der Decke hängt deshalb eine Sommerwiese. In mühevoller Kleinarbeit bastelten die beiden Köche die Dekoration aus getrockneten Blumen, alle Wände und die Bar strichen sie in der Farbe eines wolkenlosen Himmels. Seit 15. November servieren sie dort ihre moderne Interpretation von regionaler Küche. Damit hatten sie bereits im Sängerheim von Stuttgart-Untertürkheim Erfolg. Doch nach eineinhalb Jahren hat es sich im Amsel und Meise bereits wieder ausgezwitschert.